Najtrápnejšia Barcelona, hanba a chladnokrvná vražda. Španielske médiá reagujú na zápas Ligy majstrov

Ohlasy španielskych médií na piatkové štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 v Lisabone, v ktorom Bayern Mníchov deklasoval FC Barcelona 8:2:

El País (Šp.): „Bayern ponížil Barcelonu. Mužstvo Quiqueho Setiéna nemalo nič, čím by sa postavilo na odpor sile súpera. Tím Azulgrana schytal najhoršiu porážku vo futbalovej Európe vo svojej histórii.“

La Vanguardia (Šp.): „Bayern pochoval Barcelonu. Po prehre 2:8 sú hráči prezývaní Blaugrana za bláznov. Poníženie je obrovské a potrvá dlho, kým to prebolí. Aký trest, aká hanba a aký tvrdý pád… Lisabon je zrejme najtmavšia kapitola v čiernej histórii FC Barcelona.“

Marca (Šp.): „Adiós Setién, ale nielen to! Bude sa musieť toho veľa zmeniť, aby sa veci napravili. Tento debakel Barce ukázal v najhoršej možnej miere neschopnosť tímu niečo urobiť proti odhodlanému súperovi, ktorý reprezentuje nemecký futbal. Od 2. do 90. min to bol obrázok maličkého mužstva, úplný protiklad giganta, za akého sa FC Barcelona považuje. Konečný výsledok 2:8 je veľké poníženie.“

Mundo Deportivo (Šp.): „Historické zosmiešnenie v Lige majstrov! Výsledok 2:8 sa dosiaľ nezrodil v modernej histórii nielen FC Barcelona, ale aj celej elitnej európskej futbalovej súťaže. Hráči, ktorí tiež tvorili storočnú históriu tohto klubu, iba krútia hlavami nad svojimi výkonmi. ´My sme Barca, najlepší tím na svete´, opakoval Vidal v príprave na tento zápas. Toto všetko je už len história.“

El Mundo (Šp.): „Najtrápnejšia Barcelona v histórii a koniec v Lisabone. Bol to zápas medzi športovcami a turistami a najmä celosvetová hanba. Táto Barcelona už nie je ničím. Má prezidenta Josepa Mariu Bartomeua, ktorý medzi táraninami zničil jej odkaz. Má starnúcich hráčov, ktorým dochádza energia a má tréner Setiéna, ktorý sa z cruyffistu zmenil na umelca v cirkuse hrôzy.“

Goal (Šp.): „To nebol futbalový zápas, ale chladnokrvná vražda. Bola však predvídateľná so všetkou svojou neúprosnosťou. Barca tromfla svetový rekord v úbohosti. Do kroník Bayernu sa toto víťazstvo zapíše ako jedno z najviac ničivých a zdrvujúcich.“