Najväčší potravinový e-shop u nás Tesco Online nákupy oslavuje 10 rokov

Za dekádu služba doručila skoro dva milióny nákupov po celom Slovensku.

Na jeseň v roku 2012 Tesco ako prvý maloobchodný reťazec na Slovensku spustilo nakupovanie cez internet. S doručovaním potravín sa začínalo v Bratislave, neskôr sa pripojili Nitra, Košice a ďalšie krajské či väčšie mestá. Dnes je už služba Tesco Online nákupy dostupná pre 1,3 milióna domácností a neustále rastie. Zákazníci si zvykli na pohodlné objednávanie potravín a potrieb do domácnosti cez internet alebo odkiaľkoľvek cez aplikáciu vo svojom smartfóne. Za desať rokov existencie služby sa im podarilo rozviezť viac ako 67-tisíc ton tovaru. Chute Slovákov sa však nemenia, medzi najobľúbenejšie produkty patria pečivo, mlieko, uhorky a banány.

„Sme hrdí na to, že sa nám podarilo spustiť jedinečnú službu online nákupov ako prvému reťazcu na Slovensku už pred dekádou. Tesco patrí k lídrom v inováciách v maloobchode, našim zákazníkom chceme čo najviac zjednodušiť a uľahčiť ich každodenné nákupy. Počas desiatich rokoch sú Tesco Online nákupy stále lídrom na trhu online nakupovania potravín a stále rastieme. V tomto roku sme zákazníkom sprístupnili ďalšie lokality v Prešove, Nových Zámkoch, Prievidzi, Lučenci, Michalovciach a v ich okolí. Už teraz môžem prezradiť, že v druhej dekáde našich zákazníkov čakajú ďalšie nové oblasti aj inovácie,“ hovorí Martin Bulla, prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku.

V súčasnosti služba pokrýva populáciu 3,4 milióna obyvateľov a objednávky zákazníkom rozváža zo 16 prevádzok. Nakupujúci majú na výber zo širokého sortimentu viac ako 14-tisíc produktov a môžu nakupovať aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard.

Rýchlejšie vybavenie aj pomoc počas pandémie

Tesco Online nákupy ponúkajú viaceré spôsoby rýchleho a pohodlného nakupovania. Služba za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná zúžila z dvoch hodín na jednu hodinu. Tak si môžu zákazníci ešte lepšie plánovať svoj čas a doručenie potravín v intervale, ktorý im najviac vyhovuje. Podľa výsledkov reprezentatívneho prieskumu NMS Market Research* v súčasnosti nakupuje potraviny online takmer každý piaty Slovák či Slovenka (19 % respondentov).

Foto: Tesco

Služba Tesco Online nákupy sa stala dôležitou pomocou pre zákazníkov v čase koronakrízy – napríklad aj pre mnohých nakupujúcich, pre ktorých bolo náročné ísť si nakúpiť do obchodu práve v tom najhoršom období pandémie. V medziročnom porovnaní (marec 2020 – marec 2021) narástol počet objednávok zhruba o 170 %.

„Počas pandémie sa Tesco Online nákupy stali pre mnohých ľudí v karanténe jediným spôsobom, ako si mohli kúpiť potraviny. Vďaka bezpečnostným opatreniam a platbe kartou či online prevodom mnohí zákazníci službu využívali nielen pre jej spoľahlivosť, ale aj bezpečnosť. Pandémia zbúrala predsudky o nakupovaní online a Tesco zohralo kľúčovú úlohu v zabezpečovaní potravín pre domácnosti,“ prezrádza Martin Bulla a dodáva: „Vernosť a preferovanie kvalitných služieb našich zákazníkov sa prejavili aj pri službe online nákupov – mnohí, ktorí sa so službou zoznámili prvýkrát počas pandémie, pri nej zostali aj tento rok. Ďakujeme, dodáva nám to energiu do ďalších rokov a inovácií!“

Zaujímavosti o službe Tesco Online nákupy za 10 rokov:

Oficiálny dátum spustenia služby bol 4. októbra 2012 v Bratislave, po šiestich mesiacoch pribudli hypermarkety v Nitre a Košiciach

Oblasti s najväčším počtom online nákupov: Bratislava, Košice

Služba získala niekoľko ocenení ako Via Bona, najdôveryhodnejší

E-shop s potravinami a Dôveryhodné značky

Počet objednávok: takmer 2 milióny

Počet obslúžených zákazníkov: vyše 120-tisíc

Váha doručených produktov: vyše 67 000 ton

Sortiment: 14 000 položiek

Najťažší nákup: 850 kg

Najľahší nákup: 0,001 kg

Najlacnejšia objednávka: 1,05 € + poplatok za službu

Najdrahšia objednávka: 2 200 € + poplatok za službu

Najobľúbenejšie produkty: pečivo (rožky, kajzerky, žemle), mlieko, banány, uhorky

Tesco myslí aj na ochranu životného prostredia a planéty – ponúka možnosť doručenia nákupu bez tašiek

Zdroj: Tesco Online nákupy

O službe Tesco Online nákupy:

Tesco Online nákupy fungujú na Slovensku už desať rokov. Ponúkajú hneď dve služby – Doručenie nákupu domov a Klikni+Vyzdvihni s možnosťou naloženia online nákupu pri vybranej Tesco predajni priamo do kufra auta. O prípravu online nákupov sa starajú vyškolení kolegovia, tzv. pickeri, ktorí jednotlivé objednávky vychystávajú v čistom prostredí priamo v predajni a stávajú sa tak predĺženými rukami nakupujúcich. Po priradení čísla Clubcard karty do online účtu sa jej majiteľom Clubcard body automaticky prirátavajú aj pri online nákupoch. Za nákup môže zákazník zaplatiť vopred online prevodom alebo pri dverách kartou vodičovi. Služba funguje v prevažnej väčšine doručovacích oblastí denne od 8.00 hod. do 22.00 hod. okrem sviatkov a dní pracovného pokoja. Dovoz zabezpečuje Tesco vlastnými špeciálne upravenými dodávkami a v spolupráci s logistickou službou DoDo.

Pozn.: * Reprezentatívny výskum NMS Market Research – zber dát prebiehal v júni 2021

Informačný servis