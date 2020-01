Najväčší transfer slovenského futbalu sa uzavrel. Šporar ide do tímu, kde kariéru začínal Ronaldo

Slovinský futbalový útočník Andraž Šporar prestúpil z tímu slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava do portugalského klubu Sporting Lisabon. Ako referuje oficiálna stránka „belasých“, ide o najväčší transfer v histórii slovenského futbalu. Dvadsaťpäťročný rodák z Ľubľany pôsobil v Bratislave od začiatku roka 2018. Vo všetkých súťažných dueloch zaznamenal dovedna 60 gólov a 17 asistencií. V uplynulom ročníku 2018/2019 vo Fortuna lige skóroval 29-krát, čím vyrovnal dovtedajší rekord súťaže. V aktuálnej sezóne je druhým najlepším strelcom Európskej ligy.

Veľmi výhodné bonusy

„Rokovania boli veľmi náročné a dlhé. Trvali takmer mesiac. Ako som už predtým povedal, mali sme aj veľa iných ponúk, či už z Premier League, francúzskej Ligue 1, zo Škótska, arabského sveta či Číny a v ostatnom týždni sa ozval aj klub z La Ligy. Cieľom bolo predať hráča za viac než medializovaných 5,5 milióna eur, pričom jeho aktuálnu hodnotu som videl medzi 7-8 miliónmi eur, kam sme sa aj chceli dostať,“ uviedol na klubovom webe generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Portugalské médiá informovali, že Šporar predvčerom vo večerných hodinách pricestoval do Lisabonu, kde už preňho mali pripravenú zmluvu na 4,5 roka. Ako Kmotrík ml. podotkol, fixná suma, ktorú Slovan okamžite zinkasuje, predstavuje 6 miliónov eur.

„Vyjednali sme veľmi výhodné bonusy, na základe ktorých výsledná prestupová suma prevýši 7 miliónov eur. V zmluve je zakotvené, že v prípade budúceho predaja hráča obdržíme 10 % z prestupovej sumy. Čiže ak Andraž prestúpi v budúcnosti do ešte silnejšej ligy, bude mať Slovan desaťpercentný podiel z prestupovej čiastky, čo pri sumách, za aké Sporting predáva hráčov do zahraničia, môže pre nás predstavovať státisíce či možno aj milióny eur. Celková hodnota prestupu teda presiahne 7 miliónov eur a plus máme desať percent z ďalšieho predaja. Veríme kvalitám Andraža a som presvedčený, že tento model v podobe fixnej zložky, bonusov a potenciálneho budúceho príjmu je pre nás momentálne najvýhodnejší,“ dodal funkcionár Slovana.

Zviditeľnenie Slovana na futbalovej mape

Šporar odchádza do klubu, v ktorom rozbehli profesionálnu kariéru aj neskorší najlepší svetoví futbalisti Cristiano Ronaldo a Luís Figo. „Na začiatku zimnej prípravy som sa stretol s Andražom a otvorene sme sa rozprávali o jeho budúcnosti. Dal najavo, že jeho veľkou túžbou je prestúpiť do Sportingu, kde mu garantujú pozíciu útočníka číslo jeden. Počas uplynulého víkendu som odcestoval do Turecka, kde som sa stretol s hráčmi, realizačným tímom a chcel som si urobiť obraz o aktuálnom nastavení Andraža. Dospel som k záveru, že nastal správny čas na tento krok a je lepšie hľadať formu dohody než hráča nasilu držať,“ poznamenal Kmotrík ml.

Po jesenných pozitívnych vystúpeniach v skupinovej časti EL Šporarov prestup znamená pre Slovan ďalšie zviditeľnenie na kontinentálnej futbalovej mape. V tomto duchu to vníma ako Kmotrík ml. „Po veľmi dlhej dobe predávame hráča priamo do veľkého klubu, Sporting je slávna značka a prešli ním hráči ako Cristiano Ronaldo, Nani či najlepší brankár ostatných majstrovstiev Európy Rui Patrício. Andraža nekupujú ako náhradníka, ale prichádza tam v pozícii útočníka číslo jeden, čo bolo kľúčové pri jeho rozhodovaní o svojej budúcnosti. Slovan sa vracia na európsku futbalovú mapu, dnes sa o nás pozitívne hovorí vo viacerých krajinách. Po titule a kvalifikácii do skupiny Európskej ligy sme splnili ďalší cieľ, ktorým bolo zrealizovať prestup hráča priamo do silného európskeho klubu. Som presvedčený, že to je správny krok, vďaka ktorému môžeme byť v budúcnosti ešte silnejší,“ skonštatoval Ivan Kmotrík ml.