Najväčší zamestnávatelia Turca hľadajú riešenia, ako čo najviac minimalizovať ekonomické škody

Najväčší zamestnávatelia turčianskeho regiónu sa stretli s predstaviteľmi mesta Martin a obce Sučany, aby spoločne koordinovali epidemiologické opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu.

Podľa hovorkyne martinskej samosprávy Zuzany Kalmanovej na stretnutí rezonovali témy dostupnosti ochranných pomôcok, zavedených opatrení v jednotlivých spoločnostiach, pandemických plánov a organizácie dopravy.

Spoločnosti sa chytili iniciatívy

Deväť najväčších zamestnávateľov sa dohodlo s predstaviteľmi samospráv na vytvorení spoločnej platformy s cieľom, aby šíriaca sa epidémia čo najmenej zasiahla celý región.

„Som veľmi rád, že sa tieto nielen pre naše mesto kľúčové spoločnosti chopili iniciatívy a neboja sa urobiť čo najviac nielen pre svojich zamestnancov, ale pre všetkých Martinčanov. Na dnešnom (pondelkovom, pozn. ed.) úvodnom stretnutí sme zhodnotili situáciu a prebrali kľúčové oblasti boja proti šíriacej sa epidémii tak, aby bola garantovaná bezpečnosť obyvateľov a zároveň boli ekonomické dopady na región a zamestnanosť čo najmenšie,“ zhodnotil primátor mesta Martin Ján Danko.

V krízovom období pomôže vzájomná spolupráca

Podľa martinského primátora sú spolupráca a vzájomná solidarita jedinými efektívnymi prostriedkami, ktoré môžu pomôcť v tomto krízovom období.

„Ako lekár by som chcel vyzvať obyvateľov celého regiónu na dodržiavanie doterajších opatrení. Zároveň by som chcel odporučiť obchodným reťazcom a predajniam, nech kontrolujú nosenie ochranných prostriedkov, vo zvýšenej miere dezinfikujú, dohliadajú na dodržiavanie odstupov medzi zákazníkmi a ak je to možné, aj merajú teplotu zákazníkom pred vstupom. Verím, že spolu to zvládneme,“ dodal martinský primátor.