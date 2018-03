Najväčšia slovenská súťaž pre deti v programovaní: Galaxiáda hľadá počítačové hry z dielne žiakov základných škôl

BRATISLAVA 19. marca 2018 (WBN/PR) – Žiaci slovenských základných škôl si môžu zmerať sily v programátorských zručnostiach. Stačí, ak do 4. mája 2018 naprogramujú vlastnú počítačovú hru a pošlú ju do súťaže Galaxiáda. Autori najlepších projektov získajú digitálne vybavenie pre seba a pre školy a ocenenie od odbornej poroty.

Organizátori súťaže, vzdelávacia spoločnosť Learn2Code a partneri, Nadácia Eset a Nadácia Orange, chcú hravou súťažou upriamiť pozornosť na dôležitosť základných programátorských zručností u detí.

Schopnosť tvoriť algoritmy a naprogramovať počítačovú hru dá vášmu dieťaťu viac ako len nové zručnosti. „Programovanie zlepšuje kritické myslenie dieťaťa. Aj keby sa z neho v budúcnosti nestal IT odborník, zručnosti nadobudnuté programovaním využije v práci aj v praktickom živote,“ zdôvodňuje spoluautor súťaže Galaxiáda, Marián Kristeľ z Learn2Code.

Aby do programovania vniesli hravosť, radosť a nefalšovanú zábavu, s podporou Nadácie Orange a spoločnosti Eset pripravili pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl celoslovenskú súťaž v tvorbe počítačových hier, Galaxiáda.

„Žiaci a školy môžu súťažiť s vlastnými hrami alebo sa zjednotiť do tímov a vytvoriť projekt pod vedením učiteľa informatiky,“ vysvetľuje Radovan Debnár z Learn2Code.

Tvorcovia Galaxiády veria, že súťaž vzbudí v slovenskom školstve povedomie o potrebe zlepšovania programátorských zručností. „Našim cieľom je, aby si k programovaniu vytvorili vzťah najmenší, vrátane žiakov prvého či druhého ročníka základných škôl. Keď sa s programovaním stretnú neskôr na strednej či vysokej škole, nepredstavuje už pre nich strašiaka,“ zamýšľa sa M. Kristeľ.

„Rozvoj digitálnej gramotnosti patrí k našim dlhodobým prioritám. Pre deti v dnešnej digitálnej dobe sú technológie už každodennou samozrejmosťou. Mnohé ich ovládajú lepšie ako ich rodičia. V budúcnosti však už nebude stačiť len vedieť sa pohybovať vo virtuálnom priestore. Bude nevyhnutné aj rozumieť tomu, ako funguje,“ prezrádza Milica Danková z Nadácie Orange. „Programátorskú súťaž sme zvolili ako atraktívnu formu, ktorou môžeme v deťoch vzbudiť záujem o nové technológie a vedomosti.“

Vlastnú počítačovú hru môžu žiaci posielať na www.galaxiada.sk do 4. mája 2018. Autori najlepších hier získajú počas slávnostného vyhodnotenia 18. mája 2018 hodnotné IT balíčky vrátane smartfónov, tabletov či digitálneho vybavenia pre školy.

Galaxiáda má dve súťažné kategórie

Kategória Tvorba hier je súťaž v počítačových hrách vytvorenými žiakom alebo tímom základných škôl. Hry môžu byť vytvorené v ľubovoľnom vývojárskom prostredí ako napr. Scratch, Javascript, Unity3D, Game Maker, Python a iné. Žiaci môžu svoju prihlásiť do 4. mája 2018.

Kategória Programovanie v GalaxyCodr je súťaž, ktorá sa uskutoční priamo na školách. V pvom kole (ktoré sa uskutoční 24. apríla 2018) budú žiaci súťažiť v desiatich programovacích úrovniach hry GalaxyCodr priamo na pôde ich školy. Do druhého kola sa prebojuje dvadsať najlepších, ktorí najrýchlejšie vyriešia jednotlivé úrovne.

Viac infomácií a prihlášku do súťaže nájdete na: www.galaxiada.sk .

O Learn2Code

Learn2Code založila skupina expertov na programovanie a IT zručnosti. Spoločnosť dnes organizuje viac než 90 typov kurzov akreditovaných MŠVVaŠ v oblasti digitálnych zručností, tvorby web stránok, mobilných aplikácií, programovania a dizajnu.