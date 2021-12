Najväčšie bizarnosti, ktoré ľudia vyhadzujú do voľnej prírody

Čo všetko sme schopní vyhodiť do prírody? Väčšinou nachádzame v prírode nachádzajú rôzne druhy plastových výrobkov, plechovky, plastové aj sklenené fľaše, ohorky od cigariet, vrchnáky či obaly zo sladkostí.

Ľudia sú však schopní do prírody vyhodiť aj rôzne ďalšie absurdné veci, ktoré rozhodne nepatria do prírody, ale do koša a v prípade väčších odpadov na zberný dvor. To, že do prírody poniektorí vyhadzujú rôzny viac či menej absurdný odpad, potvrdili aj výsledky ankety, ktorú OZV ENVI – PAK vyhlásila pri príležitosti nedávneho Svetového dňa absurdít. V ankete sa ľudí pýtala, aké rôzne bizarnosti ponachádzali v prírode. „Je pre nás nepochopiteľné, že si ľudia dajú námahu zaviesť a vyhodiť nepotrebné veci do ťažko dostupných miest v prírode, keď to majú oveľa jednoduchšie zaviesť na zberný dvor v obci alebo meste, v ktorom žijú. Vidíme za tým hlavne neznalosť ľudí, ktorí nevedia, ako fungujú zberné dvory či zber elektroodpadu, ale tiež ich neochotu vyhodiť odpad tam, kam patrí,“ skonštatovala Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu z OZV ENVI – PAK.

Pozrime si najväčšie absurdity, ktoré ľudia našli počas svojich prechádzok v prírode:

1. Veľké spotrebiče bielej techniky

Chladnička, práčka či elektrická rúra uprostred lesa. Rozum sa zastavuje pri pomyslení, že je niekto ochotný vláčiť tieto spotrebiče na miesta, kde sa nedá poriadne dostať ani autom. Oveľa jednoduchšie je tieto spotrebiče odviezť do zberného dvora. Alebo si objednať službu mobilného zberu, ktorú poskytujú niektoré slovenské mestá či obce.

2. Jahody balené v plastových vaničkách

Ďalšou z nepochopených absurdít bolo približne 300 ks plastových vaničiek čerstvých jahôd v paletách. S najväčšou pravdepodobnosťou ich vyhodili priamo z obchodu. Či boli jahody napadnuté plesňou, a preto nepredajné, alebo sa len niekomu vysypali z auta, to dnes už nezistíme.

3. Kúpeľňová sanita

Vo voľnej prírode by sme si mohli zariadiť aj celú kúpeľňu. Vaňa, umývadlo, záchod, obkladačky, batérie či dlažba. Nájdete tu naozaj všetko, stačí si len vybrať. Len škoda, že väčšina z nich je rozbitá a nefunkčná a obkladačky s dlažbou sú častokrát polámané.

4. Čierna technika: staré televízory, monitor aj tlačiareň

Aj produkty tzv. čiernej techniky patria medzi tie, ktoré občas nájdeme vyhodené v prírode. Sú to hlavne staré televízory, ale našiel sa už aj monitor a čiernobiela laserová tlačiareň. Tá však nedopadla až tak zle, našla si nový domov. Majiteľ ju vyčistil a tlačiareň dodnes funguje. Je to už krásnych 7 rokov.

5. Autá

Pneumatiky ľudia vyhadzujú do prírody, žiaľ, bežne. Veľakrát svoje konanie ospravedlňujú tým, že im ich nechce zobrať zberný dvor ani pneuservis. Ale našli ste už v lese odparkované hrdzavé auto alebo auto rozobraté na súčiastky? Niektorým sa to už podarilo.

6. Stavebný odpad

Veľmi často sa ľudia zbavujú aj stavebného odpadu. Prerábajú byt a najjednoduchšie sa im zdá odviezť odpad do prírody. Z nákladných áut stavebný odpad potom vysypú rovno do rieky. Tam klesne pod hladinu, a stavebný odpad tak prestáva byť naším problémom.

7. Dámske plesové lodičky

Jednou z veľkých absurdít sú dámske lodičky. Môžeme len polemizovať o tom, prečo ich dáma v lese nechala. Buď v nich pretancovala celú noc a tlačili ju tak, že v nich už nevládala chodiť alebo sa ponáhľala domov a skratkou cez les v nich nevedela utekať.

8. Balík látky na obleky

Aj obleková látka je niečo, čo normálne nevyhadzujeme a už vôbec nie do lesa. Pravdepodobne už vyšla z módy, a tak sa jej majiteľ potreboval rýchlo a jednoducho zbaviť.

9. Platne

Vinyl zažíva svoj comeback. O to viac je nepochopiteľné, že aj platne niekto vyhodí a rovno do prírody.

10. Kreslo, gauč aj stoličky

Kreslá, sedacie súpravy aj stoličky ľudia vyhadzujú hlavne vtedy, keď prerábajú byt alebo keď ho zariaďujú novým nábytkom. Do prírody či k brehom rieky ich odnášajú aj ľudia, ktorí ich nájdu vyhodené pri kontajneroch a v pohodlných kreslách hľadajú v lone prírody svoj relax.

Z ďalších netradičných a absurdných vecí, ktoré ľudia našli v prírode, vyberáme:

11. Súprava 3 úplne nových kufrov

12. Kosačka na trávu

13. Zdravotnícka dokumentácia aj s RTG snímkami

14. Kus pomníka

15. Stará kalkulačka pre účtovníkov

A aké absurdity našli vo voľnej prírode ľudia, ktorí sa zbieraniu odpadkov pravidelne venujú?

Zanietený greenfluencer a klimatický aktivista Michal Sabo pravidelne zbiera odpadky v okolí Chorvátskeho jazera: „Pri zbieraní odpadkov často nachádzam v prírode rôzne relikvie. Našiel som tam napríklad dobíjaciu kartu do telefónu z roku 2003, aj niekoľkoročnú napolitánku, ktorá za tie roky nezmenila vzhľad ani farbu. Ale najväčšia bizarnosť bol písací stroj, ktorý som šesť hodín ťahal z vody, lebo už bol obrastený koreňmi. Krásny, funkčný. Dnes je repasovaný a vystavený v kaviarni mojej kamarátky ako solitér.“

Ladislav Stupák z organizácie Save Nature by Čivas pravidelne upratuje znečistené oblasti na východnom Slovensku: „Odpadky aj nelegálne skládky upratujeme vo svojom voľnom čase, vždy niekoľkokrát do týždňa. Za jeden deň dokážeme vyzbierať aj niekoľko vriec, ktoré potom zvážame do zberného dvora. Pri upratovaní prírody sme už našli všeličo: pneumatiky, elektroniku, kreditné karty aj plyšové hračky.“

Na záver si preto položme otázku, prečo človek nemá problém vyniesť ťažký odpad do prírody, keď oveľa dostupnejšie sú zberné dvory. Ako sa tomu dá vôbec zabrániť? „Riešením je neustála osveta ľudí o možnostiach vyhadzovania a triedenia odpadu, pričom vzdelávať treba nielen deti, ale aj dospelých. Je to však beh na dlhé trate. Ľudí učíme nielen to, ako správne triediť odpad, ale aj to, aby odpad nenechávali v prírode. Všeobecne by malo platiť, že čo si so sebou do prírody donesiem, to si so sebou aj odnesiem,“ uzatvára K. Kretter.

