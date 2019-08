Najväčšie maloobchodné siete očných optík v Česku a na Slovensku menia majiteľa. Slovenskú FOKUS očnú optiku a českú FOKUS optik, kúpil investičný holding MiddleCap Group S.A.

Skupina MiddleCap Group sa uzatvorením oboch transakcií s počtom viac ako 150 prevádzok stala jedným z najväčších hráčov na stredoeurópskom trhu v segmente očných optík. MiddleCap je v oboch spoločnostiach majoritným vlastníkom.

Obe maloobchodné siete dlhodobo pôsobia na príslušných trhoch, pričom svoju históriu odvodzujú od základov položených ešte v päťdesiatych rokov minulého storočia. FOKUS očná optika je dlhodobo jednotkou na slovenskom trhu s počtom 66 prevádzok. Český FOKUS optik je jednotkou v počte predajní (90) a trhovou dvojkou pri zohľadnení ročného obratu. Sortiment oboch spoločností tvorí široké a atraktívne portfólio produktov v sortimente dioptrické okuliare, slnečné okuliare, okuliarové rámy, kontaktné šošovky a príslušenstvo. Na Slovensku je súčasťou viacerých prevádzok aj zrakové centrum – spojenie očnej optiky s ambulantným zdravotníckym zariadením pod jednou strechou, ktoré zákazníkovi poskytuje komplexnú starostlivosť o zrak. Na pražských predajných miestach ktoré v súčasnosti prevádzkuje FOKUS optik sa v minulosti prvýkrát na svete aplikovali gélové kontaktné šošovky, ktorých autorom bol svetoznámy český vynálezca Otto Wichterle.

„Ide o prvú veľkú akvizíciu do nášho portfólia private equity, ktorá má skutočne medzinárodný rozmer a presah cez trhy v dvoch krajinách. FOKUS vnímame ako tradičnú silnú značku, ktorá je známa spoľahlivosťou, kvalitou produktov, ale najmä vysoko kvalifikovaným personálom. Kúpou českého a slovenského FOKUSu chceme využiť existujúci trhový potenciál a synergiu zo spojenia značky v dvoch krajinách, a tým posilniť pozíciu brandu FOKUS ako lídra na slovenskom a českom trhu s očnými optikami. Zároveň vidíme veľký potenciál v rozvíjaní značky FOKUS v ďalších stredoeurópskych krajinách.“

Základné informácie o MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku. Tá vznikla v roku 2018 fúziou spoločnosti MiddleCap Equity Partners, a.s. a Mayfair Assets Ltd. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií a akvizícií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, medzigeneračných vlastníckych zmien, start-upov a investovania na kapitálových trhoch. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro. Viac informácií na: www.middlecap.com

