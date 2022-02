Najväčšiu dôveru občanov získal minister Budaj, Matovič v prieskume úplne pohorel

aktualizované 13. februára 13:48

Najdôveryhodnejším členom vlády je minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) so ziskom 34 percent. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza, ktorý uskutočnila agentúra Focus od 19. do 26. januára na vzorke 1 017 respondentov.

Premiér skončil na 2. mieste

Na ďalšom mieste sa umiestnil premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorému svoj hlas odovzdalo 33 percent opýtaných. Prvú trojicu z pohľadu dôvery uzatvára minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), ktorému dôveruje 32 percent voličov.

Na ďalších miestach sa umiestnili šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (dôvera 31 percent), minister školstva Branislav Gröhling (30 percent), minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (29 percent), šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (29 percent), minister dopravy Andrej Doležal (28 percent), minister vnútra Roman Mikulec (24 percent), minister obrany Jaroslav Naď (24 percent), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (23 percent), vicepremiérka Veronika Remišová (21 percent), ministerka kultúry Natália Milanová (18 percent), podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (16 percent), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (16 percent).

Matovič sa ocitol na chvoste v rebríčku

Najmenej dôveryhodným členom vlády je minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorého podpora z pohľadu účastníkov prieskumu je na úrovni 13 percent.

Najväčší percentuálny nárast v porovnaní s posledným prieskumom verejnej mienky o dôveryhodnosti členov vlády zaznamenali Milan Krajniak a Veronika Remišová.

Obaja si polepšili o šesť percent. Naopak, v rebríčku sa najviac prepadol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS), konkrétne mu dôveru vyslovilo o päť percent účastníkov prieskumu menej.