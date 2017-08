Najväčšiu vinu na kríze podľa Sulíka nenesie Danko, ale Fico

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) je odvolávaný až teraz, lebo sa to hodí do mocenskej hry premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

Uviedol to na stredajšej tlačovej besede predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že “jediným poctivým riešením súčasnej situácie sú predčasné voľby”. „Sme pripravení rokovať o čím skoršom termíne parlamentných volieb, v prvom rade so stranou Smer,” povedal Sulík.

Zároveň sa spýtal, prečo nie je odvolaný minister práce Ján Richter či minister vnútra Robert Kaliňák. „Toto je hanba pre Slovensko. Za SaS opakujem, že sme pripravení na vládnutie, máme pripravené koncepty, ktoré ľuďom zvýšia ich životné štandardy,” dodal Sulík.

Fico nezvláda problémy v zlepenci

Líder liberálov pripomenul, že Fico v poslednom čase opakuje vetu, že táto vláda nemá alternatívu.

“Čiastočne mu dávam za pravdu, čo sa týka rozkrádania, obzvlášť eurofondov. Práve počas vládnutia Fica nabralo rozkrádanie obludné rozmery. Kradne sa prakticky všade. Všetky jeho snahy boja proti korupcii sú len divadlom. Človek, ktorý bral úplatky a býva v byte Ladislava Bašternáka, nemôže bojovať proti korupcii,” uviedol Sulík s tým, že vládna kríza nevznikla pre program.

“Najväčšiu vinu nenesie na vzniknutej koaličnej kríze Danko, nie je premiérom ani lídrom najsilnejšej strany. Nesie ju Robert Fico, lebo nezvláda problémy v zlepenci, ktorý vytvoril,” povedal Sulík.

SNS musí nájsť nástupcu Plavčana

Podľa predsedu SaS Fico neprávom obviňuje médiá zo šírenia poloprávd, pretože sú citáty jeho ľudí. “Straší ľudí, že ak nebudeme v akomsi jadre EÚ, tak nebudeme môcť ani len cestovať. Musím konštatovať, že Robert Fico nie je v stave konať rozvážne a hazarduje so Slovenskom. Táto vláda rieši len seba, čo kto ukradne. Je to smiešne, je to hanba a ľudia sú na poslednom mieste. Tam štát zlyháva na plnej čiare, a veci, do ktorých by sa starať nemal, do toho sa montuje,” dodal.

Predseda vlády Robert Fico v stredu uviedol, že minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Fico tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Dôvodom podľa Fica je, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne.