Najväčšou výzvou je vyskladať stred poľa, tvrdí tréner Praženica, do tímu zapája aj nových hráčov

PODBREZOVÁ 8. júla (WebNoviny.sk) – Tréner futbalistov slovenského fortunaligového klubu FK Železiarne Podbrezová Karol Praženica priznal, že v priebehu letnej prípravy rieši najmä otázku zloženia stredovej osi mužstva. Po odchodoch viacerých opôr sa snaží zapracovať do mužstva nových hráčov.

“Tí, ktorí tu nie sú, odišli preto, lebo mali kvalitu a niekto ich chcel. Hráči, ktorí prišli, nie sú žiadne veľké mená, ale o to väčšiu majú chuť hrať a presadiť sa. Najviac musíme pracovať na organizácii v strede poľa. V prípade nových tvárí to musíme skĺbiť, aby sme boli kompaktní a homogénni. Toto je v podstate náš cieľ. Uvidíme, kedy a ako sa nám to podarí, pretože na takéto veci treba určitý čas a toho veľa nemáme. Budeme musieť trošku zrýchliť,” uviedol 46-ročný kouč pre oficiálny klubový web.

Trénujú aj s Argentínčanmi

“Železiari” v doterajšom priebehu prípravy zaberali v domácich podmienkach a odohrali štyri duely. Počas blížiaceho sa sústredenia v Česku si ešte zmerajú sily s Pardubicami a reprezentačným tímom Bahrajnu. Do tréningového procesu Podbrezovčanov sa zapojili aj traja Argentínčania – Nuno Pinto, Federico Real a Accursio Bentivegna.

V prípravnom stretnutí proti poľskému druholigistovi Podbeskidziu Bielsko-Biala (2:0) nastúpil aj krídelník Dávid Leško, v minulej sezóne hráč Tatrana Prešov. Po komplikovanom zranení sa postupne vracia aj útočník Andrej Rendla.

Rendla po zranení opäť hrá

“Argentínčanom treba dať čas. Neviem, akým spôsobom trénovali predtým, takže treba s nimi narábať opatrne a tak, aby sme videli, čo v nich naozaj je. Teraz hrali tridsať minút, minulý zápas takisto. Videli sme nejaké veci, ktoré majú dobré, ktoré horšie a v porovnaní s našimi hráčmi uvidíme, na čo to napokon bude stačiť. Andrej Rendla pomaly začína, pretože to zranenie bolo ťažké. Minutáž sa mu snažíme dávať aj podľa jeho pocitov. Minulý zápas nehral, pretože mal toho dosť. Odtrénoval však všetko, nechýbal ani minútu, takže tá únava po tom dlhom zranení bola veľká. Snažíme sa to dávkovať tak, aby sme z neho aj niečo mali. Nie je to otázka týždňa, ale ja si myslím, že on je dostatočne skúsený, pozná svoje telo. Tých zranení mal dosť, aby už poznal, čo môže a čo nie,” doplnil Karol Praženica, mimochodom, prvý Slovák, ktorý si zahral v prestížnej Lige majstrov.