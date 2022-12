Najviac nominácií na Zlatý glóbus si vyslúžil film Duchovia Inisherinu, víťazov cien oznámia v januári

Zoznamu kandidátov vo filmových kategóriách 80. ročníka udeľovania cien Zlatý glóbus vládnu Duchovia Inisherinu.

Snímka si vyslúžila osem nominácií vrátane tej pre najlepší film v kategórii komédia alebo muzikál či za scenár a réžiu pre Martina McDonagha.

Šesť nominácií si pripísal film Všetko, všade, naraz. Tituly Babylon a Fabelmanovci získali po päť nominácií, informuje magazín The Hollywood Reporter.

Nominácie v kategórii dramatických filmov majú sci-fi Avatar: Cesta vody, životopisná snímka Elvis, spomenutí Fabelmanovci, hudobná dráma Tár a akčná dráma Top Gun: Maverick.

Päticu nominovaných komédií alebo muzikálov tvoria spomenuté snímky Babylon, Duchovia Inisherinu a Všetko, všade, naraz, ako aj detektívka Na nože: Glass Onion a dramédia Trojuholník smútku.

Spomedzi seriálov si najviac nominácií na Zlaté glóbusy pripísala Základná škola Willarda Abbotta. Komediálny seriál nominovali dovedna päťkrát, napríklad v kategórii Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál.

Herečka Quinta Brunson, ktorá v ňom stvárňuje učiteľku Janine Teagues si zas môže odniesť trofej za Najlepší ženský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli.

Víťazov cien, ktoré udeľuje Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov (HFPA), oznámia 10. januára. Podujatie bude moderovať Jerrod Carmichael.

Zlatý glóbus

Prehľad nominácií

FILMY

Najlepší film – dráma

Avatar: Cesta vody

Elvis

Fabelmanovci

Tár

Top Gun: Maverick

Najlepší film – komédia alebo muzikál

Babylon

Duchovia Inisherinu

Všetko, všade, naraz

Na nože: Glass Onion

Trojuholník smútku

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – dráme

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – Veľryba

Hugh Jackman – Syn

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – dráme

Cate Blanchett – Tár

Olivia Colman – Impérium svetla

Viola Davis – The Woman King

Ana de Armas – Blondínka

Michelle Williams – Fabelmanovci

Najlepší mužský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Na nože: Glass Onion

Adam Driver – Biely šum

Colin Farrell – Duchovia Inisherinu

Ralph Fiennes – Menu

Najlepší ženský herecký výkon vo filme – komédii alebo muzikáli

Lesley Manville – Pani Harrisová ide do Paríža

Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – Menu

Emma Thompson – Veľa šťastia, pán Veľký

Michelle Yeoh – Všetko, všade, naraz

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Brendan Gleeson – Duchovia Inisherinu

Barry Keoghan – Duchovia Inisherinu

Brad Pitt – Babylon

Ke Huy Quan – Všetko, všade, naraz

Eddie Redmayne – Dobrá sestra

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Angela Bassett – Čierny Panter: Navždy Wakanda

Kerry Condon – Duchovia Inisherinu

Jamie Lee Curtis – Všetko, všade, naraz

Dolly De Leon – Trojuholník smútku

Carey Mulligan – Keď prehovorila

Najlepšia filmová réžia

James Cameron – Avatar: Cesta vody

Daniel Kwan a Daniel Scheinert – Všetko, všade, naraz

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Duchovia Inisherinu

Steven Spielberg – Fabelmanovci

Najlepší filmový scenár

Todd Field – Tár

Tony Kushner a Steven Spielberg – Fabelmanovci

Daniel Kwan a Daniel Scheinert – Všetko, všade, naraz

Martin McDonagh – Duchovia Inisherinu

Sarah Polley – Women Talking

Najlepšia pôvodná filmová hudba

Alexandre Desplat – Pinocchio Guillerma del Tora

Hildur Gu?nadóttir – Women Talking

Justin Hurwitz – Babylon

John Williams – Fabelmanovci

Carter Burwell – Duchovia Inisherinu

Najlepšia pôvodná pieseň

Carolina – Taylor Swift (z filmu Kde raky spievajú)

Ciao Papa – Alexandre Desplat, Guillermo del Toro a Roeban Katz (z filmu Pinocchio Guillerma del Tora)

Hold My Hand – Lady Gaga, BloodPop a Benjamin Rice (z filmu Top Gun: Maverick)

Lift Me Up – Tems, Ludwig Göransson, Rihanna a Ryan Coogler (z filmu Čierny Panter: Navždy Wakanda)

Naatu Naatu – Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (z filmu RRR)

Najlepší animovaný film

Pinocchio Guillerma del Tora

Inu ó

Marcel the Shell With Shoes On

Kocúr v čižmách: Posledné želanie

Keď sa červenám

Najlepší cudzojazyčný film

RRR – India

Na západe nič nové – Nemecko

Argentina, 1985 – Argentína

Blízko – Belgicko

Podozrivá – Južná Kórea

TELEVÍZIA

Najlepší televízny seriál – dráma

Volajte Saulovi

Koruna

Rod draka

Ozark

Odlúčenie

Najlepší televízny seriál – komédia alebo muzikál

Základná škola Willarda Abbotta

Medveď

Stále v kurze

Iba vraždy v budove

Wednesday

Najlepší limitovaný seriál, antológia alebo televízny film

Volavka

Príbeh Jeffreyho Dahmera

Pam a Tommy

Kauza Theranos

Biely lotos

Najlepší mužský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme

Jeff Bridges – Starý chlap

Kevin Costner – Yellowstone

Diego Luna – Andor

Bob Odenkirk – Volajte Saulovi

Adam Scott – Odlúčenie

Najlepší ženský herecký výkon v televíznom seriáli – dráme

Emma D’Arcy – Rod draka

Laura Linney – Ozark

Imelda Staunton – Koruna

Hilary Swank – Alaska Daily

Zendaya – Eufória

Najlepší mužský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli

Donald Glover – Atlanta

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Iba vraždy v budove

Martin Short – Iba vraždy v budove

Jeremy Allen White – Medveď

Najlepší ženský herecký výkon v seriáli – komédii alebo muzikáli

Quinta Brunson – Základná škola Willarda Abbotta

Kaley Cuoco – Letuška

Selena Gomez – Iba vraždy v budove

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Stále v kurze

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe televízneho seriálu – komédii, muzikáli alebo dráme

John Lithgow – Starý chlap

Jonathan Pryce – Koruna

John Turturro – Odlúčenie

Tyler James Williams – Základná škola Willarda Abbotta

Henry Winkler – Barry

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe televízneho seriálu – komédii, muzikáli alebo dráme

Elizabeth Debicki – Koruna

Hannah Einbinder – Stále v kurze

Julia Garner – Ozark

Janelle James – Základná škola Willarda Abbotta

Sheryl Lee Ralph – Základná škola Willarda Abbotta

Najlepší mužský herecký výkon v limitovanom seriáli, antológii alebo televíznom filme

Taron Egerton – Volavka

Colin Firth – Schodisko

Andrew Garfield – V mene nebies

Evan Peters – Príbeh Jeffreyho Dahmera

Sebastian Stan – Pam a Tommy

Najlepší ženský herecký výkon v limitovanom seriáli, antológii alebo televíznom filme

Jessica Chastain – George and Tammy

Julia Garner – Neskutočná Anna

Lily James – Pam a Tommy

Julia Roberts – Gaslit

Amanda Seyfried – Kauza Theranos

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe limitovaného seriálu, antológie alebo televízneho filmu

F. Murray Abraham – Biely lotos

Domhnall Gleeson – Pacient

Paul Walter Hauser – Volavka

Richard Jenkins – Príbeh Jeffreyho Dahmera

Seth Rogen – Pam a Tommy

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe limitovaného seriálu, antológie alebo televízneho filmu

Jennifer Coolidge – Biely lotos

Claire Danes – Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones – V mene nebies

Niecy Nash-Betts – Príbeh Jeffreyho Dahmera

Aubrey Plaza – Biely lotos