Odkiaľ prichádzajú potraviny na Slovensko? Druhým najväčším dovozcom je Poľsko

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Takmer tretina potravín dovezených na Slovensko pochádza z Českej republiky. V roku 2017 predstavoval dovoz potravín z ČR zhruba 647 mil. eur.

Z Rakúska dovážame najmenej

Druhým najväčším dovozcom potravín do SR je Poľsko s podielom takmer 14 % (dovoz 284 mil. eur). Z Nemecka dovážame na Slovensko necelých 12 % potravín (243 mil. eur).

Významnými obchodnými partnermi z pohľadu dovozu potravín sú pre SR aj Maďari a Rakúšania s podielmi 7,3 % a 4,8 %. Informovalo o tom v utorok Slovenské farmárske, družstvo (SFD) na základe údajov zo štatistík WITS (World Integrated Trade Solutions).

Najväčší obchodní partneri

Česká republika je najväčším obchodným partnerom Slovenska aj v prípade vývozu potravinových produktov. Zo všetkých vyvezených potravín zo Slovenska do zahraničia putuje do ČR takmer 24 %, t. j. potraviny v objeme zhruba 288 mil. eur.

Dôležitým je ale pre slovenských producentov potravín aj maďarský trh, keďže do tejto ekonomiky exportuje SR takmer pätinu potravinových výrobkov (236 mil. eur). Nasleduje Poľsko s podielom takmer 15 % (180 mil. eur).

Vyšší objem dovozu

Potraviny vyváža SR vo väčšom množstve aj do Rakúska (5,5 %) a do Nemecka a Holandska (obe krajiny so zhodným podielom 4,6 %).

„Z pohľadu zahraničného obchodu potravín sú pre SR najväčšími partnermi Česká republika, Poľsko, Nemecko, Maďarsko a Rakúsko. S výnimkou Nemecka sa teda jedná o našich bezprostredných susedov. V prípade všetkých spomenutých obchodných partnerov je objem dovozu potravinových výrobkov na Slovensko vyšší ako objem vyvezených potravín zo Slovenska na ich trh. Jedinou výnimkou je Maďarsko,“ komentovala údaje WITS analytička Slovenského farmárskeho, družstva Eva Sadovská.