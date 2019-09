Najviac prípadov krádeží obchodných tajomstiev sa týka Číny, ich počet podľa USA stúpa

Počet krádeží obchodných tajomstiev amerických firiem, ktorých sa dopúšťa Čína, podľa ministerstva spravodlivosti USA rastie. Od roku 2012 viac ako 80 percent prípadov ekonomickej špionáže, ktorými sa zaoberá oddelenie národnej bezpečnosti amerického ministerstva spravodlivosti, sa týka Číny.

Počet prípadov pritom v posledných rokoch stúpa, uviedol zástupca vedúceho oddelenia Adam Hickey. „Môže to byť preto, že obete si viac všímajú, čo sa deje, čo je dobrá vec,“ povedal Hickey pre televíziu CNBC.

Čína obviňuje USA z toho, že sa snažia chrániť americké firmy pred konkurenciou. Hickey sa však pri obrane motívov amerického ministerstva spravodlivosti vyjadril jednoznačne:

„Sme si vedomí, že sa iné krajiny chcú stať sebestačnými v dôležitých technológiách. To je to, čo očakávame od zodpovednej vlády. Problémom nie je, že sa Čína sa rozhodla takto konať. Problémom sú spôsoby ich priemyselnej politiky, ktorými sa to snažia dosiahnuť, a to, že samotný štát podporuje krádeže alebo vytváranie prostredia, ktoré sa tvári, že to nevidí.“