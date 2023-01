Najviac šancí na Oscara má film Všetko, všade, naraz. Akčná snímka získala jedenásť nominácií

Zoznamu kandidátov v 95. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne akčná snímka z multiverza Všetko, všade, naraz s 11 nomináciami.

Po deväť majú v hre Na západe nič nové a Duchovia Inisherinu, nasledujú Elvis s ôsmimi, Fabelmanovci so siedmimi, Tár a Top Gun: Maverick so šiestimi a Čierny Panter: Navždy Wakanda s piatimi nomináciami.

Desiatku titulov, ktoré sa uchádzajú o cenu pre najlepší film tvoria Všetko, všade, naraz, Top Gun: Maverick, Elvis, Tár, Duchovia Inisherinu, Fabelmanovci, Avatar: Cesta vody, Na západe nič nové, Trojuholník smútku a Women Talking.

Medzi režisérmi nechýba Spielberg

Všetko, všade, naraz má okrem nominácie v najprestížnejšej kategórii šance aj za réžiu a pôvodný scenár (Daniel Scheinert a Daniel Kwan), kostýmy, strih, hudbu a pieseň.

Michelle Yeoh je nominovaná za herecký výkon v hlavnej úlohe, zatiaľ čo Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis a Stephanie Hsu sa uchádzajú o zlaté sošky za vedľajšie roly.

Nominovaných režisérov dopĺňajú Steven Spielberg (Fabelmanovci), Todd Field (Tár), Martin McDonagh (Duchovia Inisherinu) a Ruben Östlund (Trojuholník smútku).

Všetci menovaní si vyslúžili nominácie aj za pôvodné scenáre, pričom Spielberga vďaka spolupráci na Fabelmanovcoch doplnil Tony Kushner.

Nominovaný je aj Navalny

V kategórii adaptovaných scenárov nominovali tvorcov snímok Women Talking (Sarah Polley), Na západe nič nové (Edward Berger, Lesley Paterson a Ian Stokell), Na nože: Glass Onion (Rian Johnson), Living (Kazuo Ishiguro) a Top Gun: Maverick (Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig a Justin Marks).

V kategórii medzinárodných filmov Akademici nominovali nemeckú vojnovú drámu Na západe nič nové, poľskú snímku IÁ, belgický film Blízko, írsku drámu An Cailín Ciúin a argentínsku snímku Argentina, 1985.

Päticu nominovaných dokumentárnych filmov tvoria All That Breathes, Erupcia lásky, All the Beauty and the Bloodshed, Dom z triesok a Navalny.

Najlepším animovaným filmom sa stane niektorý z pätice Pinocchio Guillerma del Tora, Keď sa červenám, Kocúr v čižmách: Posledné želanie, Marcel the Shell With Shoes On a Morská príšera.

Herecké výkony

Nominácie na cenu americkej filmovej akadémie za mužský herecký výkon v hlavnej úlohe si vyslúžili Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (Veľryba), Colin Farrell (Duchovia Inisherinu), Bill Nighy (Living) a Paul Mescal (Aftersun).

Päticu herečiek nominovaných v ženskej kategórii tvoria okrem spomenutej Michelle Yeoh aj Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blondínka), Michelle Williams (Fabelmanovci) a Andrea Riseborough (To Leslie).

Vedľajšie úlohy vyniesli medzi mužmi okrem Ke Huy Quana nominácie aj Brendanovi Gleesonovi (Duchovia Inisherinu), Juddovi Hirschovi (Fabelmanovci), Barrymu Keoghanovi (Duchovia Inisherinu) a Brianovi Tyreemu Henrymu (Mosty).

Päticu herečiek nominovaných za vedľajšie roly popri Jamie Lee Curtis a Stephanie Hsu dopĺňajú Angela Bassett (Čierny Panter: Navždy Wakanda), Kerry Condon (Duchovia Inisherinu) a Hong Chau (Veľryba).

Nominácie vo všetkých 23 kategóriách v utorok v priamom prenose vyhlásili Riz Ahmed a Allison Williams. Ocenených svet spozná v nedeľu 12. marca.

95. ročník udeľovania Oscarov prehľad nominácií Najlepší film Všetko, všade, naraz

Top Gun: Maverick

Elvis

Tár

Duchovia Inisherinu

Fabelmanovci

Avatar: Cesta vody

Na západe nič nové

Trojuholník smútku

Women Talking Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – Veľryba

Colin Farrell – Duchovia Inisherinu

Bill Nighy – Living

Paul Mescal – Aftersun Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Ke Huy Quan – Všetko, všade, naraz

Brendan Gleeson – Duchovia Inisherinu

Judd Hirsch – Fabelmanovci

Barry Keoghan – Duchovia Inisherinu

Brian Tyree Henry – Mosty Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe Cate Blanchett – Tár

Michelle Yeoh – Všetko, všade, naraz

Ana de Armas – Blondínka

Michelle Williams – Fabelmanovci

Andrea Riseborough – To Leslie Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Angela Bassett – Čierny Panter: Navždy Wakanda

Jamie Lee Curtis – Všetko, všade, naraz

Kerry Condon – Duchovia Inisherinu

Stephanie Hsu – Všetko, všade, naraz

Hong Chau – Veľryba Réžia Steven Spielberg – Fabelmanovci

Todd Field – Tár

Daniel Scheinert a Daniel Kwan – Všetko, všade, naraz

Martin McDonagh – Duchovia Inisherinu

Ruben Östlund – Trojuholník smútku Adaptovaný scenár Women Talking – Sarah Polley

Na západe nič nové – Edward Berger, Lesley Paterson a Ian Stokell

Na nože: Glass Onion – Rian Johnson

Living – Kazuo Ishiguro

Top Gun: Maverick – Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig a Justin Marks Pôvodný scenár Všetko, všade, naraz – Daniel Kwan a Daniel Scheinert

Duchovia Inisherinu – Martin McDonagh

Tár – Todd Field

Fabelmanovci – Tony Kushner a Steven Spielberg

Trojuholník smútku – Ruben Östlund Medzinárodný film Na západe nič nové – Nemecko

IÁ – Poľsko

Blízko – Belgicko

An Cailín Ciúin (medzinárodný anglický názov: The Quiet Girl) – Írsko

Argentina, 1985 – Argentína Dokumentárny film All That Breathes

Erupcia lásky

All the Beauty and the Bloodshed

Dom z triesok

Navalny Animovaný film Pinocchio Guillerma del Tora

Keď sa červenám

Kocúr v čižmách: Posledné želanie

Marcel the Shell With Shoes On

Morská príšera Pôvodná filmová pieseň Applause – z filmu Tell It Like a Woman

Naatu Naatu – z filmu RRR

Lift Me Up – z filmu Čierny Panter: Navždy Wakanda

Hold My Hand – z filmu Top Gun: Maverick

This is a Life – z filmu Všetko, všade, naraz Pôvodná filmová hudba Fabelmanovci – John Williams

Babylon – Justin Hurwitz

Duchovia Inisherinu – Carter Burwell

Všetko, všade, naraz – Son Lux

Na západe nič nové – Volker Bertelmann Kamera Na západe nič nové – James Friend

Bardo, falošná kronika niekoľkých právd – Darius Khondji

Elvis – Mandy Walker

Impérium svetla – Roger Deakins

Tár – Florian Hoffmeister Kostýmy Elvis – Catherine Martin

Čierny Panter: Navždy Wakanda – Ruth Carter

Babylon – Mary Zophres

Pani Harrisová ide do Paríža – Jenny Beavan

Všetko, všade, naraz – Shirley Kurata Masky Elvis

Veľryba

The Batman

Čierny Panter: Navždy Wakanda

Na západe nič nové Strih Top Gun: Maverick – Eddie Hamilton

Elvis – Matt Villa a Jonathan Redmond

Všetko, všade, naraz – Paul Rogers

Tár – Monika Willi

Duchovia Inisherinu – Mikkel E.G. Nielsen Výprava Elvis

Babylon

Avatar: Cesta vody

Na západe nič nové

Fabelmanovci Zvuk Elvis

Top Gun: Maverick

Avatar: Cesta vody

Na západe nič nové

The Batman Vizuálne efekty Avatar: Cesta vody

Čierny Panter: Navždy Wakanda

Top Gun: Maverick

The Batman

Na západe nič nové Krátky animovaný film Chlapec, krtko, líška a kôň

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

The Flying Sailor

Obchodníci s ľadom

My Year of Dicks Krátky hraný film The Red Suitcase

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride Krátky dokumentárny film Stranger at the Gate

Efekt Marthy Mitchellovej

Zaklínači slonov

Haulout

How Do You Measure a Year?

Informácie pochádzajú z webstránky www.oscars.org.