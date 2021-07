Najvyšší súd by sa mal do konca roka 2021 presťahovať do nových priestorov

Najvyšší súd SR (NS SR) by sa mal do konca roka 2021 presťahovať do nových priestorov. Ako pre agentúru SITA vysvetlila Ivana Nittmannová z tlačového oddelenia NS SR, budova súdu na Župnom námestí v Bratislave je v „katastrofálnom havarijnom“ a technicky nevyhovujúcom stave.

„Je potrebné okamžité riešenie a následná rekonštrukcia, ktorá môže trvať niekoľko rokov. Rekonštruovať však nie je technicky možné za chodu súdu, a tak je sťahovanie sa nevyhnutnosťou,“ doplnila.

V budove na Župnom námestí bude do konca roka sídliť aj novovzniknutý Najvyšší správny súd SR (NSS SR). Fungovať by mal na druhom a treťom poschodí, kde predtým sídlilo Ministerstvo spravodlivosti SR. Aktuálne si však oba súdy hľadajú nové priestory samostatne a súdy by teda po novom roku nemali sídliť v jednom objekte.

„Na Námestí SNP zostane obchodné kolégium, no budeme musieť nájsť aj ďalšie priestory. Čo sa týka trestnoprávneho kolégia, riešenie týkajúce sa zabezpečenia pojednávaní máme predbežne dohodnuté s predsedom Krajského súdu v Bratislave. Kolégium bude mať k dispozícii pojednávaciu miestnosť v Justičnom paláci. Je tam aj väznica či justičná stráž, takže budú splnené všetky podmienky,“ uzavrela Nittmannová.