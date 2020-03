Najvyšší súd ponechal na slobode obvinenú sudkyňu z Kočnerovej Threemy

Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok ponechal obvinenú sudkyňu Zuzanu M., ktorá rozhodovala občianskoprávny spor o jednu z miliónových zmeniek a jej vyplatenie si nárokoval Marian Kočner, na slobode. Médiám to po skončení dnešného zasadnutia súdu s vylúčením verejnosti povedala prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry.

Doplnila, že do väzby nepôjde ani obvinený podnikateľ Ladislav M. Obe osoby polícia obvinila po akcii Búrka. Špecializovaný trestný súd ani najvyšší súd sa však nestotožnili s návrhom na ich väzobné stíhanie. Štvrtkový verdikt NS SR je právoplatný.

Špecializovaný trestný súd vzal v sobotu do väzby obvinených Moniku J., Denisu C., Eugena P., Richarda M. a Miroslava M.

Štyria sudcovia a advokát majú byť stíhaní väzobne pre možné ovplyvňovanie svedkov a Miroslav M., Eugen P. a Richard M. aj pre možné pokračovanie v trestnej činnosti. Súd zároveň vtedy prepustil sudkyňu Zuzanu M. a ďalších dvoch obvinených – bývalú sudkyňu Miriam R. a Ladislava M.

Prokurátor aj obvinení, ktorých vzali do väzby, podali proti rozhodnutiu sťažnosti. V prípade Miriam R. však prokuratúra neskôr sťažnosť proti nevzatiu do väzby stiahla s tým, že dôvody väzby pominuli. O sťažnosti pätice vzatej do väzby bude najvyšší súd rozhodovať v piatok doobeda.