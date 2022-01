Najvyšší súd USA zrušil povinné očkovanie zamestnancov a skonštatoval, že vláda prekročila svoje právomoci

Najvyšší súd USA vo štvrtok zrušil nariadenie administratívy prezidenta Joea Bidena o povinnom očkovaní proti koronavírusu v podnikoch so sto a viac zamestnancami. Tesnou väčšinou zároveň potvrdil vakcinačný mandát pre väčšinu pracovníkov v zdravotníctve.

Súd skonštatoval, že nariadením o paušálnom očkovaní zamestnancov vláda prekročila svoje právomoci.

Podľa zrušeného nariadenia mali byť zamestnanci podnikov v USA, pre ktoré pracuje sto a viac ľudí, do 4. januára povinne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. V opačnom prípade mali raz do týždňa absolvovať test na prítomnosť koronavírusu. Opatrenie by malo dopad na zhruba 80 miliónov zamestnancov.

V prípade pracovníkov v zdravotníctve súd rozhodol, že výnimku z povinného očkovania si možno uplatniť zo zdravotných alebo náboženských dôvodov.