NAKA definitívne stopla vyšetrovanie asanácie vybuchnutej bytovky v Prešove. K akým záverom prišla?

Mesto Prešov pri výbere firiem, ktoré vykonávali záchranné práce po výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici a s tým súvisiace práce pri následnom odvoze, triedení a likvidácií sutín, postupovalo plne v súlade so zákonom. Pri zadaní objednávok zo strany radnice neboli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.

Vyplýva to zo záverov uznesenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá sa prípadom opätovne zaoberala vzhľadom na pokyn Generálnej prokuratúry SR. Informoval o tom vo štvrtok hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Definitívna bodka

„Verím, že najnovšie uznesenie Národnej kriminálnej agentúry je definitívnou bodkou za spochybňovaním postupu mesta Prešov počas mimoriadnej situácie, vyhláseniu ktorej predchádzal výbuch bytovky. Našou snahou bolo pomôcť čo najskôr odstrániť následky nebývalej tragédie. O to viac ma mrzí, že sa našli aj jedinci, ktorí využili zvýšenú pozornosť médií na to, aby poškodili dobré meno mesta Prešov, ako aj ďalších subjektov, ktoré sa zapojili do záchranných prác,“ reagovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Trestné stíhanie bolo zastavené

Postupom mesta pri zabezpečovaní záchranných prác na Mukačevskej ulici, ktoré bolo nevyhnutné vykonať v dôsledku výbuchu bytového domu, sa začala polícia zaoberať ešte v júni 2020. Pôvodné trestné konanie ukončila NAKA začiatkom minulého roka.

Jej vyšetrovateľ dospel k záveru, že nedošlo k Porušovaniu povinností pri správe cudzieho majetku a neboli naplnené ani znaky žiadneho iného trestného činu zo strany osôb konajúcich v mene mesta Prešov. V júni 2021 sa v tejto veci opätovne začalo trestné stíhanie na základe pokynu Krajskej prokuratúry Prešov, vzhľadom na písomný pokyn Generálnej prokuratúry SR. Po vykonaní rozsiahleho dokazovania NAKA 13. septembra 2022 trestné stíhanie definitívne zastavila.

„Z obsahu vykonaných dôkazov, ktorých výsledky sú súčasťou vyšetrovacieho spisu, nebolo preukázané, aby konaním primátorky mesta Prešov, respektíve ďalších osôb oprávnených konať za mesto Prešov, došlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty trestného činu, pre ktorý sa vedie toto trestné konanie,“ uvádza sa v uznesení NAKA.

Pôvodné trestné konanie pritom bolo ukončené ešte 14. januára 2021. Podľa hovorcu mesta sa však na základe sťažnosti a následného podnetu toho istého sťažovateľa, ktorý v tejto súvislosti ako prvý podal aj trestné oznámenie, celý proces výrazne predĺžil.