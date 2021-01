NAKA počas akcie Mýtnik zadržala deväť osôb, medzi nimi aj exšéfa finančnej správy Imreczeho

aktualizované 29. januára 12:21

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v rámci akcie Mýtnik bývalého funkcionára finančnej správy a ďalších osem osôb. Ako informoval hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka, zadržaní boli v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní. Dodal, že ďalšie informácie poskytnú až vtedy, keď to procesná situácia dovolí.

Imrecze bol nominant strany Smer-SD

Podľa informácií Denníka N je jedným zo zadržaných bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrecze, ktorý bol nominant strany Smer- sociálna demokracia (Smer-SD). Bol priamym podriadeným bývalého ministra financií Petra Kažimíra, ktorý v súčasnosti vedie Národnú banku Slovenska.

Medzi zadržanými by mal byť podľa informácií portálu televízie Joj noviny.sk aj šéf IT finančnej správy Milan Grega. Televízia informovala, že obaja by mali byť teraz na NAKA v budove policajného prezídia. Portál doplnil, že v zatýkaní sa bude pokračovať.

Má totiž informácie, že vyšetrovatelia chceli zadržať aj podnikateľov Michala Suchobu a Jozefa Brhela. Ako uviedla TV Joj, tieto osoby sa nenachádzajú na Slovensku.

Neprehľadný IT biznis so štátom

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že za Imreczeho éry sa veľmi podozrivo nevyšetrovali viaceré veľké daňové podvody, medzi inými napríklad aj tie Ladislava Bašternáka.

Pripomína, že Imrecze bol nominant bývalej vládnej strany Smer – Sociálna demokracia (Smer-SD). „V štátnych zložkách slúžil od roku 2012 a v Smere o ňom mali špekulovať ako o nádejnom ministrovi vnútra či financií,“ dodala.

Podľa medializovaných informácií by mal byť obvinený aj podnikateľ Brhel. „Brhel je roky považovaný za jedného z blízkych ľudí Smeru a Hlasu a jeden z najvplyvnejších ľudí v neprehľadnom IT biznise so štátom, ktorý režírovali digitálni lídri Pellegrini a Raši. Obrovské štátne zákazky, ktoré za minulých vlád porozdávali vyvoleným firmám a oligarchom, nie je jednoduché prešetriť, preto dúfam, že polícia bude konať veľmi dôsledne,“ uzavrela Remišová.

Každý jeden rok mizli miliardy eur

Podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) bolo len otázkou dní, kým pre Imreczeho príde NAKA. „Jeho podriadený Makó s políciou od začiatku spolupracuje a že mal čo rozprávať, je každému jasné,“ zdôraznila vo svojom profile na sociálnej sieti.

Člen mimoparlamentnej Demokratickej strany (DS) Jozef Rajtár v tejto súvislosti uviedol, že na podozrenia okolo Imreczeho upozorňoval dlhodobo.

„Imrecze na menej vnímavých vedel urobiť dojem rozhľadeného šéfa veľkej inštitúcie, ktorému krivdí akýsi Rajtár. A večne ho naháňa za akési obstarávania a colné podvody, o ktorých on nevie, netuší a také niečo sa určite nemohlo stať,“ uviedol.

Doplnil, že nešlo o „dojmy“ a cez daňové a colné úrady pod vedením Imreczeho mizli miliardy eur každý jeden rok.