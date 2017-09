NAKA zmenila stanovisko k informácii údajnej korupcie Danka, ktorú dostala Nicholsonová

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Národná kriminálna agentúra (NAKA) zmenila svoju reakciu na dokument, ktorý dostala podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).

Ako povedala na tlačovej besede Ďuriš Nicholsonová, len pár hodín po jej utorkovej tlačovej besede, na ktorej zverejnila formálne náležitosti kriminálnej informácie, na čo sa nevzťahuje utajovaný režim, a po tom, ako informovala, že ak ide o fabrikát, je pripravená zverejniť aj obsah, NAKA zmenila stanovisko.

Utajený režim

„NAKA netvrdí, že kriminálna informácia je fabulácia. Ako Inšpekcia ministerstva vnútra, tak aj NAKA teraz tvrdí, že operatívno-pátracia činnosť prebieha v utajenom režime,“ povedala podpredsedníčka NR SR s tým, že ju zároveň NAKA upozornila na to, že žiadna osoba, ktorá takouto listinou disponuje, ju nesmie šíriť a je povinná odovzdať ju ihneď orgánom činným v trestnom konaní, lebo sa sama vystavuje možnosti trestného stíhania.

„Nejdem riešiť obsah a ani pravdivosť informácie, mne to neprináleží“ uviedla Ďuriš Nicholsonová a pýta sa, že ak NAKA získala informácie o prerozdeľovaní eurofondov na ministerstve školstva už pred rokom, čo s touto informáciou NAKA robila. Povedala to s tým, že informácia je z 19. augusta 2016 a rok po tom prepukol škandál s prerozdeľovaním 600 miliónov eur.

Bezpečnostný incident

„Zrazu vybuchol škandál. Čo robila NAKA celý rok? Keď teraz Slovensku hrozia politické a ekonomické škody? My budeme platiť korekcie EÚ,“ povedala. A pýta sa, či sme sa museli dostať až k tomuto stavu a NAKA nemohla škandálu zabrániť, ak by informácie preverila. „Nebol to zámer? Dlho pripravovaný plán? Jedno je už isté, z NAKA unikol utajovaný materiál a ide o vážny bezpečnostný incident, za ktorý nesie plnú zodpovednosť minister vnútra Robert Kaliňák,“ povedala. NAKA podľa nej koná nie nezávislo, ale na objednávku.

V utorok Ďuriš Nicholsonová informovala, že požiadala o stanovisko k dokumentu Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) a Ministerstvo vnútra SR. „Národný bezpečnostný úrad musí dať jednoznačné stanovisko, to bude pre mňa záväzné,“ uviedla. „V rezorte ministra Roberta Kaliňáka nastala smrť z oplašenia,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová s tým, že „NAKA prostredníctvom riaditeľa Petra Hraška zareagovala, že to považuje za vyfabulované informácie“.

Informácie nespochybnili

„Inšpekcia ministerstva vnútra pod vedením generálneho riaditeľa Milana Lučanského zareagovala tak, že nespochybnila relevantnosť informácie,“ povedala podpredsedníčka parlamentu s tým, že z jedného rezortu vnútra jej poslali k dokumentu dve protichodné stanoviská. Podľa nej vyfabulovať takýto dokument je takmer nemožné, ale je možné preveriť pravdivosť informácií. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka vyzvala, aby zdôvodnil, prečo sa inštitúcie pod jeho vedením správajú protichodne. Dodala, že ak by bola pravda, že ide o podvrh a ak by to potvrdil aj NBÚ, tak môže zverejniť všetko bez právnych následkov.

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Nicholsonová (SaS) v rokovacej sále NR SR minulý týždeň vyhlásila, že dostala utajenú kriminálnu informáciu z NAKA, ktorá hovorí o podozreniach z korupcie predsedu Národnej rady SR a SNS Andreja Danka. „Ide o informáciu od zdroja, ktorý polícia vyhodnotila najvyšším stupňom dôveryhodnosti – A1. Podľa kriminálnej informácie by mal byť predseda parlamentu Andrej Danko zapletený do korupčného škandálu v súvislosti s eurofondmi pod ministerstvom školstva,“ povedala Nicholsonová. Informácia je z 19. augusta 2016.