Nákladná loď Ever Given opäť preplávala Suezským prieplavom, má namierené do Ázie

Obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, opäť prešla týmto vodným kanálom na egyptskom území.

Ako informoval spravodajský portál BBC, bola súčasťou konvoja plavidiel plaviaceho sa zo Stredozemného do Červeného mora. Po vyložení nákladu na európskom kontinente Ever Given momentálne smeruje do Ázie.

Prieplav blokovala niekoľko dní

Štyristo metrov dlhá a 200-tisíc ton ťažká loď sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Jej uvoľnenie okrem iného zahŕňalo flotilu silných remorkérov a bagrovacích plavidiel, ktoré odbagrovali 30-tisíc kubických metrov bahna a piesku.

Po tom, ako sa ju po šiestich dňoch podarilo uvoľniť, zostala zadržaná vo Veľkom horkom jazere uprostred kanála, kým sa správa Suezského prieplavu dohodla na finančnom vyrovnaní za spôsobené škody s japonským majiteľom lode, spoločnosťou Shoei Kisen Kaisha Ltd. a jej poistiteľmi.

Na uvoľnenie čakali stovky lodí

Šesťdňová blokáda narušila globálnu nákladnú lodnú dopravu. Stovky lodí čakali na uvoľnenie prieplavu, niektoré zase museli ísť po oveľa dlhšej trase okolo Mysu dobrej nádeje, čo si vyžiadalo viac paliva a ďalšie náklady.

Cez Suezský prieplav prechádza zhruba 12 percent svetového obchodu. Podľa dát časopisu Lloyd’s List, ktorý sa venuje nákladnej doprave, blokáda prieplavu denne bránila preprave tovaru v hodnote viac ako deväť miliárd dolárov.