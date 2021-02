Nákup vakcíny Sputnik V je na Krajčím, podľa Šipoša by sa nemalo rozhodovať za zatvorenými dverami

Vakcínou Sputnik V očkuje už 25 krajín, medzi nimi aj susedné Maďarsko. V sobotňajšej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš. Očakáva, že v najbližších dňoch sa k nákupu ruskej vakcíny vyjadrí aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Šipoš je za to, aby sa kúpila každá vakcína, ktorá vie pomôcť ľuďom a ochrániť ich zdravie. Je však na ministrovi zdravotníctva, či ruskú vakcínu kúpi, je to jeho kompetencia a právomoc.

Podľa Šipoša je diskusia na mieste. Nemyslí si, že by sa o tak závažnej veci malo rozhodovať za zatvorenými dverami. Doplnil, že Krajčí denno denne komunikuje s odborníkmi z iných krajín, ako je na tom ruská vakcína, aby neboli ohrozené životy ľudí. „Argumenty, ktoré počúvam, hovoria jasne v prospech vakcíny,“ podotkol. Tvrdí, že koaličný partner má právo povedať svoj názor, ale treba robiť všetko preto, aby „sme dali politiku nabok“.

Richard Takáč (Smer-SD) uviedol, že ľudia nepotrebujú počúvať, ako sa koalícia naťahuje. „Jedna vec je vyhrať voľby a druhá riadiť štát,“ povedal s tým, že vláda to nerobí a nevie prevziať zodpovednosť. Ak by vedela, podľa neho by ruskú vakcínu nakúpila. Zopakoval, že strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) presadzuje dobrovoľné očkovanie, každý by sa mal rozhodnúť sám.