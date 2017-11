Nákup vozidiel pre ministerstvo obrany je podľa SaS pokútny obchod

BRATISLAVA 13. novembra (WebNoviny.sk) – V prípade nákupu obrnených vozidiel pre slovenskú armádu sa obavy z netransparentnosti potvrdili. Uviedol na margo tlačovej besedy ministra Petra Gajdoša podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a exminister obrany Ľubomír Galko.

„Zapojenie slovenského obranného priemyslu do obstarávania bojových obrnených vozidiel nikto nespochybňuje, ale takýto spôsob, akým sa to robí, je maximálne nevhodný. Bez medzinárodnej súťaže s tzv. offsetmi v súťažných podmienkach (t. j. zapojenie slovenského priemyslu do subdodávok) sa len zvyšujú podozrenia, že sme opäť svedkami netransparentného konania,“ uviedol Galko v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Niektoré firmy vraj vybrali priamo

Hoci Galko nespochybňuje fínske vozidlá, proces, akým sa obstaráva, vrhá veľmi tmavý tieň podozrenia na zúčastnených.

Podľa exministra obrany sa mala rovnako uskutočniť aj súťaž medzi slovenskými firmami, ktoré budú na zákazke participovať. „Dozvedeli sme sa, že niektoré slovenské firmy boli vybraté priamo. A to, že toto všetko je upečené už niekoľko mesiacov, len podčiarkuje naše presvedčenie, že obchod nebude čistý,“ myslí si Galko.

Podľa SaS takýmto čudným a netransparentným procesom nákupu Slovensko prišlo aj o možnosť preveriť, či bol dodržaný takpovediac princíp Hodnoty za peniaze, a teda nákup čo najkvalitnejších vozidiel za čo najnižšiu cenu. Navyše je podľa Ľubomíra Galka absurdné tvrdenie ministerstva, že tento proces je v utajenom režime, lebo si to prial náš partner pre citlivé skutočnosti.

„Riešiť celý tento proces pod režimom vyhradené je v tomto prípade smiešne. Keď si môžeme všetci bežne prečítať, aký dostrel majú vozidlá americkej, britskej či nemeckej armády, a mnoho ďalších podrobností, tak načo sa tu na Slovensku hráme, aké citlivé skutočnosti si nepraje partner zverejniť,“ pýta sa podpredseda liberálov.

Historická modernizácia za vyše miliardu

Minister obrany v piatok na tlačovej besede prezentoval snahu rezortu, aby pri výrobe obrnených vozidiel pre slovenskú armádu bol v maximálnej miere zapojený slovenský obranný priemysel. Rezort vzhľadom na to, že na Slovensku je domáci obranný priemysel, chce ísť cestou výskumu a vývoja nových vozidiel. Ide o historickú modernizáciu, ktorá si do roku 2029 vyžiada 1,2 mld. eur.

Značná časť finančných prostriedkov by tak zostala na Slovensku. V prípade vozidiel 8×8 slovenské ministerstvo obrany má podpísané memorandum s fínskym rezortom obrany, na základe čoho vznikla technická dohoda. Slovenský podnik Konštrukta-Defence a fínsky štátny podnik, už na základe toho vyvíjajú požadované časti. Slovenská strana by pritom mala vyvíjať 2/3, tretina je na strane Fínov, ktorí na základe našich požiadaviek majú upraviť podvozok.

Predstavitelia rezortu obrany zdôraznili, že prototyp vozidla by mohol byť k dispozícii o mesiac. Následne musí vozidlo prejsť vojskovými a technickými skúškami. V prípade vozidiel 4 krát 4 je rezort obrany na začiatku cesty. Nie je ešte vybratý partner, ktorého sa rozhodli nájsť a pomôcť im k tomu má Priemyselný deň, ktorý sa uskutoční vo vojenských priestoroch na Záhorí 6. decembra.