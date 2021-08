Nákupom ušetríte a ešte aj zarobíte na ďalší nákup. Stačí mať modrú kartu

Nie je karta ako karta. Niektorou platíme, na inú zbierame body a ďalšia iba zavadzia v peňaženke. Okrem modrej PLANEO karty.

Viete, koľko kariet nosíte v peňaženke alebo máte stiahnutých do mobilu a ako ktorá funguje? Niektoré sú dobré len na to, aby ste vďaka kúsku plastu dostali zľavu raz do roka na narodeniny, iné nám zas znížia cenu vybraného tovaru o pár centov a na ďalšie zbierame body tak dlho, až sa centy z nich premenia konečne na nejakú zmysluplnú zľavu pri ďalšom nákupe.

A potom je tu modrá PLANEO karta, ktorá vám ušetrí peniaze za nákup a na ten ďalší nazbiera ďalšie. Ako to funguje? Pri každom nákupe v ktorejkoľvek z 53 kamenných predajní PLANEO Elektro po celom Slovensku sa vám na kartu pripočítajú 3 % z hodnoty nákupu. Nezáleží na tom, či kupujete chladničku, alebo baterky, 3 % sú vaše. Tie sú na karte uložené ako peniaze, ktoré môžete použiť na váš ďalší nákup v sieti PLANEO Elektro. Napríklad:

S PLANEO kartou máte mrazničku lacnejšiu o 30 eur a na karte vám pribudne 9 eur na ďalší nákup. Foto: PLANEO Elektro

Získať PLANEO kartu je jednoduché a môžete to spraviť hneď teraz: zaregistrujte sa online alebo na predajni a začnite nakupovať v PLANEO Elektro výhodne za najlepšie ceny!

