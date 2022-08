Namiesto sporov by sa mala vláda venovať zdražovaniu energií, rast cien ohrozí chod nemocníc či škôl, vyhlásil Drucker (video)

Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker opakovane vyzýva členov vlády, aby prestali s osobnými spormi a riešili vážne problémy.

Rapídny rast energií

Zároveň dodal, že politici si vypisujú statusy prostredníctvom sociálnej siete, zatiaľ čo Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde sa s cenami energie nerobí nič. Drucker o tom informoval v piatok na tlačovej konferencii.

„Dáta z Bratislavy ukazujú, že v bežnom byte cena za vykurovanie stúpla o 600 percent, čiže zo 72 eur na 435 eur. Toto je likvidačné. Vláda tento problém nerieši, a to je každému známe,“ tvrdí Drucker.

Doplnil, že toto sa netýka len domácností, ale čoskoro to bude problém nemocníc, škôl či zariadení sociálnych služieb. „Je to neprijateľné a stojíme tu dnes preto, aby sme na to upozornili,“ dodal predseda strany.

Súboj statusov na Facebooku

Člen strany Radoslav Baťo predstavil riešenia pre spomínanú situáciu. „Riešenie nie je jednoduché, ale určite sa nenájde v súboji statusov na sociálnej sieti. Vec, ktorú treba urobiť okamžite, je hodiť do koša marketingové balíčky lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča,“ povedal Baťo. Podľa neho by mal štát prestať brať financie samosprávam, ktoré aj tak nemajú dostatok peňazí.

„Premiér Eduard Heger by si mal spomenúť, že je premiérom a jeho prácou je vládnuť i riešiť problémy, ktoré Slovensko má. Ak to nedokáže, tak sa musí pratať do zabudnutia,“ skonštatoval Baťo, ktorý doplnil, že spolu s premiérom by sa mal odpratať i Matovič, ktorému nedôveruje 90 percent občanov.

Podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina dodal, že neexistujú zázračné riešenia. „Štát nerobí nič, my sme dlhodobo upozorňovali na problémy, robili sme porovnávania a komparácie. V čase krízy potrebujete vedenie, aby vás niekto previedol. Vyzývame štát, aby využil svoje možnosti,“ uzavrel Hlina.