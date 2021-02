Naomi Osakovej patrí už štvrtý grandslamový titul, má aj druhý z Melbourne

Naomi Osaková je už štvornásobná grandslamová šampiónka. Favorizovaná Japonka zdolala Američanku Jennifer Bradyovú vo finále dvojhry na Australian Open za 71 minút 6:4, 6:3 a zaslúžene ovládla úvodný turnaj „veľkej štvorky“ v Melbourne. Osaková aktuálne vlastní dva grandslamové tituly z Melbourne (2019, 2021) a dva z US Open v New Yorku (2018, 2020).

Dvadsaťriročná Japonka premenila na víťazstvá dosiaľ všetky štyri finálové účasti na turnajoch tzv. veľkej štvorky. Okrem hlavnej prémie 2 750 000 AUD (cca 1 785 942 eur) pred zdanením si pripísala 2000 bodov do rebríčka WTA.

Posunie sa v ňom z tretej na druhú priečku pred Simonu Halepovú. Na čele zostane Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Bradyová sa dočkala finálového súboja na tejto úrovni po prvý raz a v rebríčku WTA sa posunie z 24. na 13. miesto.

Rozhodlo sa až v koncovke

Osaková štyrikrát vzala Bradyovej štyrikrát podanie a zahrala 16 víťazných úderov. Tiež profitovala z 31 nevynútených chýb svojej súperky. Vo vyrovnanom prvom sete si obe súperky raz vzali podanie a rozhodlo sa až v koncovke.

Za stavu 4:5 Bradyová opäť neudržala svoj servis a set prehrala 4:6. Vtedy súperku zlomila a v druhom dejstve jej ušla na 4:0. Bradyová ešte zabojovala a znížila na 2:4, ale manko druhého brejku už nezmazala.

Osaková na záver predviedla čistú hru a mečbal jej premenila súperka chybou z forhendu. Finále ženskej dvojhry sledovalo v Aréne Roda Lavera 7477 divákov, teda polovičná kapacita tejto najväčšej arény v Melbourne Parku.

Vyhrala štyri zo šiestich

„Už keď som proti Jenny hrala v semifinále US Open, vedela som, že s ňou bude problém na ďalších turnajoch. Veľmi sa zlepšila v posledných mesiacoch a finálová účasť v Melbourne je toho dôkazom. Som vďačná za toto víťazstvo. Chcem ho venovať svojmu tímu, ktorý si ho najviac zaslúži. Ďakujem všetkým fanúšikom, že prišli, lebo predchádzajúci grandslamový turnaj v New Yorku bol bez nich. Teraz to bolo s atmosférou na tribúnach úplne iné,“ uviedla Naomi Osaková v slávnostnej reči po finále.

Japonka vyhrala štyri z ostatných šiestich grandslamových turnajov na tvrdom povrchu a aktuálnu víťaznú zápasovú sériu natiahla na 21:0. Počas nej triumfovala na septembrovom Western & Southern Open, neskôr aj US Open v New Yorku a tiež došla do semifinále na nedávnom prípravnom podujatí Gippsland Trophy v Melbourne (finále sa tam nehralo).

Osaková v semifinále Australian Open dohnala Serenu Williamsovú k slzám, legendárnu Američanku zdolala 6:3, 6.4 a nedovolila jej siahnuť si na rekordnú 24. trofej z grandslamových turnajov, na ktorú čaká od roku 2017 a svojho siedmeho triumfu na Australian Open.

Nevyužila šancu

Bradyová bola dosiaľ najďalej na grandslamovom turnaji vlani v semifinále na US Open. Prehrala tam práve s Osakovou a teraz nevyužila šancu na odvetu.

„Chcem pogratulovať súperke k titulu, je pre nás všetkých inšpiráciou nielen tým, čo robí na kurte, ale aj mimo neho. Poďakovanie chcem adresovať najmä vlastnému tímu, ktorý ma tvrdou robotou dostal do toho veľkého finále. Veľké ďakujem patrí aj organizátorom, ktorí zvládli usporiadať tento turnaj v súčasnej náročnej situácii vo svete. Pozdrav patrí aj domov mojej mame a všetkým fanúšikom, ktorí sa prišli pozrieť na finále. Bolo moje prvé grandslamové a dúfam, že to ďalšie nebude proti Naomi Osakovej… Asi to tak však malo byť a súperke zaslúžene patrí titul,“ uviedla Jennifer Bradyová.