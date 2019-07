Napätie medzi Iránom a Veľkou Britániou rastie, do Perzského zálivu mieri torpédoborec HMS Duncan

Veľká Británia vysiela do Perzského zálivu ďalšiu vojnovú loď. Torpédoborec HMS Duncan, ktorý sa v súčasnosti nachádza v Stredozemnom mori, už mal naplánovanú cestu do regiónu, Spojené kráľovstvo však plány urýchlilo a loď by tam mala priplávať už na budúci týždeň. Rozhodnutie prišlo v čase rastúceho napätia medzi Veľkou Britániou a Iránom.

V Perzskom zálive už operuje fregata britského námorníctva HMS Montrose, ktorá v stredu zabránila trom iránskym lodiam v Hormuzskom prielive, aby blokovali britský tanker. HMS Duncan bude v regióne operovať na krátky čas spolu s fregatou, tá však neskôr odpláva do Bahrajnu, kde podstúpi rutinnú údržbu.

„V rámci našej dlhodobej prítomnosti v Perzskom zálive nasadzujeme v regióne HMS Duncan, aby sme pokračovali v nepretržitej starostlivosti o námornú bezpečnosť, zatiaľ čo HMS Montrose opustí túto ulohu pre vopred naplánovanú údržbu a výmenu posádky. Toto zaistí, že Spojené kráľovstvo, spolu s medzinárodnými partnermi, môže naďalej podporovať slobodu plavby plavidiel na tejto dôležitej lodnej ceste,“ cituje hovorkyňu britskej vlády spravodajský portál BBC.

Britský minister zahraničia Jeremy Hunt pre BBC uviedol, že Veľká Británia chce „deeskalovať situáciu“ v regióne, no podotkol, že má „zodpovednosť za ochranu britských lodí“.