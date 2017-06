NaPosteli.SK : DBÁME O VAŠE ZDRAVIE….

Bratislava, 1.6.2017 ( WBN/PR ) – Medzi ťažké situácie, ktoré vyžadujú rýchle riešenie patrí odkázanosť na polohovateľnú posteľ. Internetová stránka NaPosteli.SK dbá o vaše zdravie a pozná riešenie, ktoré je doslova pomocnou rukou v núdzi.

Zdravie je to najcennejšie čo máme. Aj keď si ho chránime, nikto nevie, čo nás čaká. Existujú situácie, keď sa môžeme my alebo naši najbližší doslova zo dňa na deň ocitnúť v núdzi a potrebe odkázanosti na špeciálne lôžko, ktoré nie je lacnou záležitosťou. Získanie a preplatenie takejto postele prostredníctvom zdravotných poisťovní je zdĺhavým procesom. Ako túto situáciu riešiť? Spýtali sme sa Jaroslava Dolnáka, z novej webstránky NaPosteli.SK, ktorá predáva špeciálne polohovateľné lôžka.

Aké postele, či produkty predávate a pre koho sú určené?

„Ponúkame polohovacie postele na elektrickým nastavením rôznych polôh ležiaceho na lôžku. Treba zdôrazniť, že sa nejedná o nové, ale odborne a kompletne zrepasované postele. Náš zdravotný systém doteraz stále funguje spôsobom, že na všetko potrebuje mať stanovenú diagnózu od odborného lekára. Následne úradník bez vedomosti reálneho stavu pacienta posúdi, či takúto posteľ umožní príspevkovo spolufinancovať, alebo nie. Predstavte si, že niekto zo dňa na deň sa ocitne v núdzi a potrebuje takéto špeciálne lôžko. Jeho momentálny zdravotný stav však už neumožňuje podstúpiť vyšetrenie v ambulanciách odborného lekára. Týka sa to najmä seniorov. U nás je možné také lôžko ihneď zakúpiť aj s dopravou do miesta bydliska pacienta.“

Ako rýchlo ste schopní zabezpečiť posteľ? Viete zabezpečiť aj jej dovoz ?

Snažíme sa ich mať stále „na bratislavskom sklade“. V prípade väčšieho záujmu sa dokážeme flexibilne dozásobiť. V procese predaja budúceho majiteľa aj zaškolíme a odprezentujeme technickú funkčnosť postele. Snažíme sa kupujúceho zasvätiť do detailov opätovného zmontovania. Doma zvládne montáž aj sám. Demontovaná posteľ sa po sklopení sedadiel zmestí aj do osobného automobilu strednej kategórie. Je samozrejmé, že ak by zákazník požadoval aj dopravu, tak po Slovensku je doručenie kuriérom aj na dobierku. V Bratislave a blízkom okolí zabezpečíme s dopravou aj montáž a zaškolenie našimi pracovníkmi.

Ste v Bratislave jediní alebo v rámci Slovenska, ktorí poskytujú túto službu? Ak nie, v čom ste lepší ako konkurencia?

„Pravda je, že jediní nie sme. Našou konkurenčnou výhodou je flexibilita práve v bratislavskom regióne. Po telefonickej dohode sme pripravení prispôsobiť náš predaj aj počas víkendu. Takže v čase voľna k nám môžu prísť aj zákazníci zo širokého okolia. A to sa aj najčastejšie deje.“

Existujú situácie, kedy požičanie postele prepláca poisťovňa?

„Správna otázka, nesprávnemu adresátovi.

Pravdepodobne existuje zaužívaný oficiálny požičiavací systém. Neskúmali sme ho dôsledne, ale z vlastnej skúsenosti viem, že musia byť splnené vopred stanovené kritériá. Vrátane lekárskej diagnózy stanovenej po návšteve odborného lekára. Schvaľovací proces v zdravotnej poisťovni trvá tiež nejaký čas. Našimi zákazníkmi sú práve tí, ktorí potrebujú mať túto efektívnu a pohodlnú pomôcku z večera do rána, alebo ´už včera bolo neskoro´“…..

Ak predávate posteľ, je to aj s matracom?

„Súčasťou postele nie je matrac, ale je možné ho u nás zakúpiť. Matrace ponúkame od kvalitných výrobcov. Buď matrac štandardný alebo antidekubitný – k zamedzeniu rizík súvisiacich s preležaninami dlhodobejšie ležiaceho pacienta. Aktívny antidekubitný matrac je gumený so sústavou komôr postupne ovládaných vzduchom z kompresora . Pasívny matrac je účinný v špeciálnom profilovaní matraca v kombinácii s pamäťovou penou. V každom prípade je pre elektricky polohovateľné postele potrebný špeciálne ohybný matrac. Inak je vážne ohrozená funkčnosť lôžka a životnosť ovládacích elektromotorov.“

Čo ak sa posteľ pokazí? Ako riešite takéto situácie?

„Aj keď sú postele repasované, je samozrejmosťou, že v súlade so zákonom poskytujeme záruku a servis . Vzniknuté nepredvídateľné situácie sa snažíme so zákazníkmi vždy vyriešiť k ich spokojnosti“.

Ak už posteľ zákazník nepotrebuje, je tu možnosť odkúpenia?

„Určite áno, u nás zakúpené postele po dohode so zákazníkom odkúpime . Detaily sú zverejné na stránke NaPosteli.sk . Tak, ako posteľ v rámci Bratislavy a blízkeho okolia k zákazníkovi dovezieme a zmontujeme, tak aj rozmontujeme, odkúpime a odvezieme. Posteľ musí spĺňať stanovené podmienky pre spätný odkup.“

V prípade, ak má zákazník záujem o kúpu postele, aké ponúkate výhody ?

„Vždy sa snažíme vyjsť v ústrety želaniu konkrétneho zákazníka. Napríklad pri kúpe postele poskytujeme zľavu na vybraný matrac.

Ale najväčší benefit pre zákazníka je, že ceny našich repasovaných postelí sú častokrát výhodnejšie, ako je kúpa postele aj so schváleným príspevkom poisťovne u ich zmluvných predajcov. A navyše ju môžete mať takmer okamžite.“