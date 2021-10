Naprieč USA demonštrovali tisíce žien voči sprísneniu interrupcií, Biden žiada blokáciu texaského zákona (video)

Tisícky žien v Spojených štátoch v sobotu demonštrovali za udržanie práva na interrupcie. Demonštrácie sa uskutočnili v čase, keď sa čoraz viac ozývajú konzervatívne hlasy za ich obmedzenie. Mnohé účastníčky a rečníčky v sobotu motivoval prísny zákon z Texasu, ktorý od skorého septembra zakázal väčšinu interrupcií.

Vo Washingtone D.C. demonštrantky zaplnili ulice smerujúce k najvyššiemu súdu a skandovali heslá ako „Moje telo, moja voľba“. Keď prechádzali okolo hotela bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý posilnil konzervatívnu kontrolu nad najvyšším súdom, pískali, hrozili päsťami a kričali „hanba“.

Matkou podľa vlastného rozhodnutia

Naprieč Spojenými štátmi sa konali stovky protestov. V Springfielde v Illinois sa niektoré demonštrantky obliekli do červených rób a bielych čepcov pripomínajúc zotročené ženy z románu Príbeh služobníčky od Margaret Atwoodovej a mali transparenty s nápismi „Starajte sa o vašu maternicu“ alebo „Matkou podľa vlastného rozhodnutia“.

Ženy demonštrovali aj v centre Los Angeles, kde skandovali „Interrupcia na požiadanie a bez ospravedlnenia: len revolúcia môže oslobodiť ženy“. V arizonskom Phoenixe sa k demonštrantom napríklad prihovorila demokratická kongresmanka Melody Hernandezová.

Biden vyzval na zablokovanie zákona

V štáte New York na demonštráciách rečnila guvernérka Kathy Hochulová, ktorá je podľa svojich slov unavená z boja o práva na interrupcie, keď už je to zakotvené v zákone. „Nevezmete nám to právo, nie teraz, nikdy,“ vyhlásila.

Deň pred demonštráciami administratíva prezidenta Joea Bidena vyzvala federálny súd, aby zablokoval spomenutý texaský zákon. Táto legislatíva je jedným z prípadov, ktorý dá podľa agentúry AP americkému najvyššiemu súdu príležitosť potvrdiť, alebo zvrátiť rozsudok z prípadu Roe v. Wade, ktorý zlegalizoval interrupcie pre generácie Američaniek.