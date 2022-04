Napriek úsiliu stratili blízkych: V Banskej Bystrici dýcha výnimočná lipa za obete pandémie

Veľký spomienkový projekt Živé pietne miesta venovaný ľuďom, ktorí podľahli koronavírusu, odštartoval novú etapu.

Pandémia a jej zdrvujúce následky sú stále prítomné. Obete Covidu-19 od teraz pripomína ďalšia unikátna lipa, ktorú v pondelok 4. októbra vysadili v Banskej Bystrici na Centrálnom mestskom cintoríne v Kremničke. Slávnostne sa tak odštartovala tohtoročná etapa celoslovenského projektu tvorby Živých pietnych miest, ktorý vlani na jeseň spustilo občianske združenie Skutočné obete. To spája priamych pozostalých.

„Minulý rok sme zasadili 21 spomienkových líp v 14 v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom a pokračujeme aj v tomto roku. Ako sa pandémia dotkla osobne každého z nás, tak zasiahla celé naše územie. Niet mesta, v ktorom by nežili rodiny, ktoré sa dnes a denne vyrovnávajú so stratou najbližších. Lipa ich život nenahradí, no bude symbolicky žiť a dýchať za ľudí, ktorí pre koronavírus prišli práve o dych a dlhé roky bude pripomínať toto tragické obdobie,“ povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete.

Lipu vysadili na dôstojnom mieste, počas slávnostného pietneho aktu strom symbolicky poliali a obetiam pandémie venovali minútu ticha. Miesto útechy a spomienky označuje pamätná tabuľa s textom: „Nikdy nezabudneme“.

„Covidové obdobie bolo pre každého z nás mimoriadne náročné. Bolo plné neistoty, ťažkých pracovných, ale aj osobných rozhodnutí. Žiaľ, pandémia zasiahla aj do našich životov. Mnohým zobrala nejedného člena rodiny, priateľa, kolegu… Museli sme sa vysporiadať so stratami, na ktoré nebol nikto z nás pripravený. Boli to ťažké dni, týždne, mesiace, ba dokonca roky. Nech je táto výnimočná lipa spomienkou na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami. Zároveň verím, že sa stane symbolom nádeje na lepšie časy a pandémia koronavírusu bude už čoskoro minulosťou,“ uviedol primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Foto: OZ Skutočné obete

Okrem predstaviteľov mesta Banská Bystrica sa obradu zúčastnili aj zástupcovia zdravotníkov z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Červeného kríža v Banskej Bystrici.

„Pandemické obdobie sa navždy zapísalo do histórie nielen Slovenska, ale celej populácie ľudstva. Len málokedy ľudstvo čelilo takejto výzve. Výzve, ktorá so sebou priniesla toľko utrpenia. Na Slovensku sa podpísala pod takmer 20.000 obetí. Nie je to len štatistika, či číslo. Za každou z obetí sa skrýva jeden ľudský osud, bolesť a strádanie. COVID – 19 si vyžiadal mnoho obetí naprieč celého spektra ľudí. Nech nám táto symbolická lipa pripomína každého, kto svoj boj s týmto zákerným ochorením prehral a zároveň nech je svetielkom nádeje do budúcnosti, aby sme už ničomu podobnému nemuseli čeliť,“ povedala Zuzana Stanová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža územného spolku v Banskej Bystrici.

„Pandémia bola ťažkou skúškou aj pre celé zdravotníctvo a najmä samotných zdravotníkov. Bola obdobím, keď lekári, sestry a ostatní, museli prekonať strach o vlastné zdravie, strach o svojich blízkych a aj v týchto ťažkých chvíľach a zložitých podmienkach odvážne stáť pri svojich pacientoch. Museli sa vyrovnať s pocitmi bezmocnosti, keď napriek obrovskému nasadeniu nedokázali niektorým pacientom pomôcť. Nech je táto lipa živou spomienkou na tých, ktorí svoj boj prehrali. A tak ako má lipa svojimi účinkami silu liečiť, nech je zároveň symbolom vyliečenia ľudstva z tohto nevyspytateľného ochorenia,“ dodala Miriam Lapuníková, riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta vlani na jeseň. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, v obci Lúčka a v obci Kamenica nad Cirochou, v Senci, Zvolene, Lučenci, Poltári a v areáli spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Pokračovať budú v Novej Bani, Turčianskych Tepliciach, Bratislave či Čadci. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk.

OZ Skutočné obete vybralo na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.

Viac o projekte na www.skutocneobete.sk.

Informačný servis