Nariadením vlády SR je vo vlakoch ZSSK dočasne zrušená bezplatná preprava pre žiakov a študentov

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že vláda SR prijala na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 27. 3. 2020, rozhodnutie, na základe ktorého od 1. 4. 2020 až do odvolania ruší bezplatnú prepravu pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov. Bezplatná preprava pre túto časť obyvateľstva nebude poskytovaná počas celého času, kedy budú zatvorené všetky typy škôl.

Žiaci a študenti, pre ktorých vláda SR dočasne ruší možnosť bezplatného cestovania, budú môcť aj naďalej využívať vlaky ZSSK, avšak od 1. 4. 2020 budú vo vlakoch národného dopravcu* cestovať za zľavnené cestovné (50 % obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede).

ZSSK zároveň oznamuje, že dočasne je až do odvolania pozastavená aj registrácia na bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov od 6 do 16 rokov, ako aj vybavovanie skupinových bezplatných prepráv pre všetky typy cestujúcich, ktorí mali alebo majú nárok na bezplatnú prepravu.

* Zľavnené cestovné sa vzťahuje na všetky vlaky, ktoré sú prevádzkované na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme. Vlaky, ktoré sú vedené v komerčnom režime (vlaky InterCity a vlaky R 420 Rozewie a R 421 Rozewie), v súčasnosti až do odvolania nejazdia – medzištátna doprava je zastavená od 13. 3. 2020, vlaky InterCity nepremávajú od 18. 3. 2020.

Opatrenia ZSSK v súvislosti s novým koronavírusom:

od 3. 3. 2020 je realizovaná zvýšená frekvencia dezinfekcie všetkých železničných vozidiel nad rámec bežného čistenia (okrem bežnej dezinfekcie toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.)

od 6. 3. 2020 sa vykonáva dezinfekcia rušňov

od 9. 3. 2020 sa robí úplná dezinfekcia interiéru vozidiel ozónom a chlórom

od 12. 3. 2020 majú cestujúci možnosť vrátiť vnútroštátne cestovné doklady bez sankcie: https://www.zssk.sk/slusnevlakom/vratenie-cd/

Od 13. 3. 2020 je zastavená medzištátna vlaková preprava: https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/ a cestujúci majú možnosť vrátiť medzinárodné cestovné doklady bez sankcie: https://www.zssk.sk/slusnevlakom/vratenie-cd/

Od 14. 3. 2020 je obmedzená vnútroštátna doprava: https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/

Od 15. 3. 2020 sú z prevádzky vyradené všetky reštauračné vozne: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-od-zajtra-vyraduje-z-vlakov-restauracne-vozne/

od 16. 3. 2020 je cestujúci povinný mať počas cesty vlakom zakryté ústa a nos ochranným rúškom (šálom/šatkou), inak môže byť vylúčený z prepravy, zatvorili sa všetky zákaznícke centrá: https://www.zssk.sk/zakaznicke-centra/, rezervačné pracovisko pre osobné vybavovanie: https://www.zssk.sk/predaj-a-rezervacia-cestovnych-d/, vybrané predajné miesta: https://www.zssk.sk/otvaracie-hodiny/, pozastavila sa preprava zásielok KURIÉR a prijímanie batožín do úschovne, bol vydaný zákaz na zasielanie a výdaj vecí nájdených vo vlaku

od 17. 3. 2020 nie sú vedené autovoznena trase Košice – Bratislava a Humenné – Bratislava, je obmedzené radenie lôžkových a ležadlových vozňov, realizuje sa úplná dezinfekcia interiéru vozidiel polymérovými prípravkami s dlhotrvajúcim účinkom

od 18. 3. 2020 sú zrušené všetky IC vlaky až do odvolania: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pre-koronavirus-pozastavuje-prevadzku-ic-vlakov-nebudu-premavat-ani-autovozne-zakaznicke-centra-sa-az-do-odvolania-zatvoria/

Od 20. 3. 2020 je zrušený predaj miesteniek na sedenie, pre bicykle a batožiny, vo vozňoch 1. vozňovej triedy nebude zabezpečená distribúcia novín: https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pozastavuje-predaj-miesteniek/

Cestujúcich tiež prosíme, aby na nákup cestovných dokladov využívali predovšetkým bezkontaktné predajné kanály ZSSK:

internetový obchod: https://predaj.zssk.sk/search

lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich: https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava

SMS lístok: https://www.zssk.sk/zlavy-cestovne/sms-listok-na-vlak/

mobilná aplikácia Ideme vlakom: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk

V prípade nákupu cestovných dokladov v osobných pokladniciach je povinnosťou cestujúceho mať ústa a nos zakryté ochranným prvkom (rúško, šál, šatka). Zároveň cestujúcu verejnosť vyzývame, aby pri osobnom styku uprednostnili platby prostredníctvom platobných kariet.

Národný dopravca zároveň upozorňuje, že je povinnosťou všetkých cestujúcich mať vo vlaku na tvári ochranné rúška, prípadne si ústa a nos prekryť šatkou či šálom. V prípade, že tak neurobia, môžeme ich vylúčiť z prepravy.

Podrobné informácie o všetkých zavedených opatreniach ZSSK, ktorých cieľom je minimalizovať šírenie nového koronavírusu nájdete tu: https://www.zssk.sk/slusnevlakom/koronavirus.

