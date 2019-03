Nariadili evakuáciu tisícov obyvateľov v Kalifornii, mestá ohrozuje aj búrka a zosuvy bahna

LOS ANGELES 6. marca (WebNoviny.sk) – Na viacerých miestach v americkej Kalifornii nariadili evakuáciu pre búrku, ktorá by v oblastiach spálených lesnými požiarmi mohla spôsobiť zosuvy bahna.

Prúd sutín zabil desiatky ľudí

Kancelária šerifa v okrese Santa Barbara vydala nariadenie o evakuácii pre tritisíc obyvateľov komunít ležiacich na kopcoch vrátane častí Montecita, ktoré vlani zasiahol katastrofický prúd sutín a bahna a vyžiadal si stovky poničených budov, 21 mŕtvych a dvoch nezvestných. Úrady nevedia určiť, koľko ľudí toto nariadenie poslúchlo.

Podľa Národnej meteorologickej služby (NWS) by pozdĺž Centrálneho pobrežia malo napadať až 10 centimetrov zrážok, pričom pri výskyte búrok by to mohlo byť aj viac.

Bleskové záplavy

Pre všetky ohňom zničené oblasti v okresoch Santa Barbara, Ventura a Los Angeles vydala NWS na stredu výstrahy pred bleskovými záplavami. Búrkový systém sa pohybuje smerom na juh k Los Angeles a podľa meteorológov by mal trochu zoslabnúť.

Na severe štátu v pohorí Sierra Nevada zase meteorológovia predpovedajú výdatné sneženie a varujú motoristov pred zlou viditeľnosťou, ktorá by mohla komplikovať dopravu na horských priechodoch. V oblasti sa vyskytlo viacero snehových búrok, ktoré priniesli veľké množstvo snehu.