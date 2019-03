Národná banka Slovenska upozorňuje na dve firmy, pre svoje činnosti nemajú povolenie

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločností Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd. Spoločnosti ponúkajú podľa vyjadrení centrálnej banky investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky.

Nemajú povolenie

Spoločnosti prevádzkujú internetovú stránku olympusmarkets.com, kde ponúkajú možnosť investovať do obchodov s cudzími menami a inými finančnými derivátmi.

Uvedené spoločnosti nemajú podľa Národnej banky Slovenska povolenie, ktoré by ich oprávňovalo na Slovensku vykonávať činnosti podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. Národná banka Slovenska zároveň neeviduje uvedené spoločnosti ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Investičné činnosti spoločností Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd. nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít týchto spoločností nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky.

Odporúčajú zvážiť všetky riziká

Centrálna banka zároveň upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať služby týchto spoločností treťou stranou na Slovensku.

„Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, aby informácie z platobných kariet využívali výhradne v zabezpečenom elektronickom prostredí a neposkytovali žiadnym osobám fotokópie svojich platobných kariet alebo údaje z nich,“ informuje NBS.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Národná banka Slovenska odporúča zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.