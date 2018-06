Národná rada ešte neprerokovala strategické dokumenty, podľa Lajčáka je dôvod politický

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Strategické dokumenty – Bezpečnostnú stratégiu SR a Obrannú stratégiu SR, stále Národná rada SR neprerokovala a neschválila, hoci ich kabinet expremiéra Roberta Fica odobril ešte 4. októbra 2017. Nové stratégie mali byť podľa Programového vyhlásenia vlády predložené do NR SR „najneskôr v roku 2017“.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smeru) tento týždeň priznal, že mu prekáža, že dokumenty ešte neboli predložené na rokovanie NR SR.

„My sme našu úlohu urobili. Dokument sme pripravili, Bezpečnostná rada SR to schválila jednomyseľne, vláda to schválila jednomyseľne. Ďalšia fáza je, že by mal byť predložený na rokovanie NR SR, čo sa neudialo, ale to už je v komunikácii medzi predsedom vlády a predsedom národnej rady,“ povedal Lajčák na otázku, či s tým môže niečo urobiť.

Dokument bol bez rozporov

Rezort diplomacie vypracovával Bezpečnostnú stratégiu, z ktorej vychádza Obranná stratégia a ďalšie dokumenty, ktoré vypracovalo ministerstvo obrany.

„Niekto s tým problém má, niekde to ostalo visieť. My sme odviedli poctivú prácu. Dokument bol bez rozporov, ale niekde sa niečo zjavilo – politického charakteru. To sa už musia koaliční lídri dohodnúť,“ povedal Lajčák s tým, že ide o kvalitné dokumenty a on osobne nevidí dôvod, prečo by nemali byť hladko schválené aj v parlamente.

Lajčák nechcel komentovať, čo myslí tým, že sa zjavilo niečo politické. „Normálny postup by bol, že keď to schválila vláda, tak to malo byť zaradené na rokovanie parlamentu, ale nebolo. To už je otázka na predsedu parlamentu a nechcem sa púšťať do špekulácií. S predsedom vlády komunikujem, preto vravím, že je tam politický zádrheľ, ale nemyslím si, že ja by som ho mal rozoberať ,“ dodal.

Vláda nedoručila národnej rade

Tlačový odbor NR SR potvrdil, že materiály k piatku vláda SR nedoručila Národnej rade SR. „Z tohto dôvodu nemohli byť zaradené na prerokovanie do programu schôdze parlamentu,“ odpísal tlačový odbor parlamentu. Podľa medializovaných informácií je za neschválením dokumentov koaličná Slovenská národná strana, podľa ktorej je Bezpečnostná stratégia z dielne rezortu diplomacie príliš protiruská.

Bezpečnostná stratégia SR (BS SR) je relatívne všeobecný dokument, hovorí o význame Európskej únie a Severoatlantickej aliancie pre Slovensko, kybernetických a hybridných hrozbách, terorizme, migrácii, posilňovaní stability v susedstve, náraste extrémizmu a poklese dôvery občanov v inštitúcie, ako aj o strategickej komunikácii s verejnosťou.

Bezpečnostné prostredie sa mení podľa BS SR rýchlo a často nepredvídane, ovplyvňujú ho vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré sú navzájom úzko previazané. Krízové situácie môžu vznikať bez akéhokoľvek varovania a reakcia medzinárodného spoločenstva nemusí byť okamžitá. Znižuje sa konsenzuálnosť v medzinárodných vzťahoch, oslabujú sa hodnotové základy medzinárodnej politiky, dôvera a porozumenie medzi štátmi, narastá nestabilita a napätie, dynamicky sa mení prerozdelenie moci a vplyvu.

Ruskú hrozbu priamo nemenujú

Obranná stratégia, ktorú vypracoval ministerstvo pod vedením Petra Gajdoša (SNS), hovorí napríklad aj o násilnom narušení územnej celistvosti nášho východného suseda, ruskú hrozbu priamo nemenuje. Bezpečnostná stratégia hovorí o napadnutí Ukrajiny Ruskom explicitnejšie.

„Z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov SR je mimoriadne znepokojujúcim prípadom porušenia základných princípov a noriem medzinárodného práva pričlenenie časti územia Ukrajiny k Ruskej federácii ozbrojenou silou na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole, a jej podiel na vytvorení a udržiavaní ozbrojeného konfliktu v susedstve SR, ktorý má dopad na bezpečnosť a stabilitu celého regiónu,“ konštatuje sa v správe s tým, že po týchto udalostiach sa vzťahy EÚ a NATO s Moskvou „zásadným spôsobom zhoršili,“ súčasne však pokračuje záujem o dialóg s Ruskom k bezpečnostným otázkam, predovšetkým na pôde Rady NATO – Rusko a OBSE.