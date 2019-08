Národniari chcú dlhšiu dovolenku pre mladých rodičov, zamestnávatelia návrh kritizujú

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) nesúhlasí s návrhom novely Zákonníka práce od poslancov NR SR za SNS Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej, podľa ktorého majú mať aj rodičia do 33 rokov veku od začiatku budúceho roka nárok na päť týždňov dovolenky namiesto súčasných štyroch týždňov.

V súčasnosti pracovný kódex päť týždňov dovolenky priznáva len tým zamestnancom, ktorí dovŕšili 33 rokov. Dvojica národniarov navrhuje, aby sa to týkalo aj zamestnancov mladších ako 33 rokov, ak sa trvalo starajú o dieťa.

„Aj s ohľadom na spomaľovanie ekonomiky a následnú výzvu ministra financií na šetrenie vyjadrujeme svoj nesúhlas s uvedenou iniciatívou novelizovať Zákonník práce,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa AZZZ Miriam Filová Špániková.

Nediskutovali so sociálnymi partnermi

Zamestnávatelia upozorňujú na to, že zvýšenie nároku na dovolenku z terajších štyroch týždňov na päť týždňov u zamestnancov do 33 rokov znamená reálne zníženie fondu odpracovaných hodín a potrebu ich vykrytia.

„Zamestnávatelia budú musieť nahradiť tento výpadok nadčasmi alebo prijatím nových zamestnancov (čo naráža na problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily), pričom obe alternatívy znamenajú zvýšené náklady,“ tvrdí Špániková.

Kritizuje aj to, že návrh zákona bol predložený do parlamentu bez jeho predchádzajúceho prerokovania v tripartite a bez akejkoľvek odbornej diskusie so sociálnymi partnermi, ktorých sa táto téma dotýka.

Vysoký počet štátnych sviatkov

„Predkladatelia nedoložili ekonomické dopady, naopak, tvrdia v dôvodovej správe, že to nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, čo je zavádzajúce tvrdenie,“ zdôraznila hovorkyňa AZZZ.

Túto informáciu podľa nej potvrdilo aj ministerstvo financií, ktoré taktiež žiada o doplnenie dopadov. Národniari podľa zamestnávateľov tiež nezohľadnili to, že Slovensko patrí v Európskej únii ku krajinám s najvyšším počtom štátnych sviatkov.

„Nezohľadnili fyziologické predispozície, že starší zamestnanci potrebujú na regeneráciu a oddych viac času ako mladší,“ dodala Špániková.

Negatívny vplyv na produktivitu

O návrhu novely Zákonníka práce by mal parlament rokovať na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína 10. septembra tohto roka. „Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy,“ tvrdia v dôvodovej správe k legislatívnemu návrhu poslanci Jančula s Kuciaňovou.

Návrh novely Zákonníka práce má podľa nich pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie.

„Očakáva sa pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o jeden týždeň,“ tvrdí dvojica národniarov.