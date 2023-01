Národný futbalový štadión funguje takmer stopercentne na obnoviteľné zdroje energie

Komplex Národného futbalového štadióna a administratívnej budovy Tower 5 predstavujú špičku z hľadiska energetickej efektivity a využívania ekologických foriem výroby energií. V roku 2022 tam dosiahla energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov až 83 percentný podiel z celkovej spotrebovanej energie. Potvrdila to spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby s.r.o., ktorá v komplexe prevádzkuje unikátne energetické centrum s technológiou tepelných čerpadiel na báze voda/voda.

„Očakávali sme podiel 50-60 percent. Číslo 80 percent je aj pre nás prekvapením a zároveň satisfakciou za to, že pri výstavbe sme sa nezľakli nových technológií a celý štadión sme vybudovali ako moderné a technologicky absolútne špičkové dielo“, povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodal, že energetická efektivita a veľké úspory z nej plynúce, neboli pri budovaní Národného futbalového štadióna také aktuálne ako dnes. „O to viac nás takéto výsledky dnes tešia“, dodal Komorník.

Národný futbalový štadión určite nezhasne

Kým mnohé športové stánky (štadióny, haly) čelia vážnym energetickým hrozbám a bez dotácií nebudú vedieť fungovať, Národný futbalový štadión tento problém nemá. Len minulý rok napríklad v porovnaní s trhom šetrí pri výrobe tepla takmer 40,-€ za MWh a pri výrobe chladu viac ako 150,-€ za MWh.

