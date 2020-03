Nárok na stravné lístky majú aj home office zamestnanci, musia však odpracovať niekoľko hodín

Zamestnanci pracujúci z domu viac ako štyri hodiny počas pracovného dňa majú nárok na stravné lístky. Upozorňuje na to Igor Janok zo spoločnosti Up Slovensko. Nárok na stravné lístky má totiž podľa neho každý zamestnanec, ktorý vykonal svoju prácu, a to bez ohľadu na to, či ju vykonával z domu, alebo na inom pracovisku.

Zmena však nastáva, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku a zamestnanec zostal doma z titulu prekážky na strane zamestnávateľa. V tomto prípade totiž zamestnancovi nevzniká nárok na stravné, nakoľko nepracuje a neodpracoval teda viac ako štyri hodiny denne. Podobná situácia nastane aj v prípade nariadenia celozávodnej dovolenky.

„Ani v tomto prípade nevzniká zamestnancovi nárok na stravné. Aj keď ide o celozávodnú dovolenku, ktorá bola vyhlásená z dôvodu pandémie COVID-19, a v niektorých prípadoch aj mimo plánovaného termínu, nevzniká zamestnancovi nárok na stravné, ak nie je v kolektívnej zmluve alebo iných interných predpisoch dohodnuté inak,“ vysvetľuje Janok.

V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodol použiť inštitút nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, vzniká zamestnancovi, ktorý odpracoval viac ako štyri hodiny denne, nárok na stravné lístky.