Náš plán je vyrovnaný rozpočet a minister Kažimír ho v roku 2020 garantuje, vyhlásil Fico

BRATISLAVA 14. októbra (WebNoviny.sk) – Vláda má plán, ako dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, tvrdil predseda vlády SR Robert Fico v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, v ktorej sa venovali aj téme štátneho rozpočtu pre rok 2018.

Robert Fico sa v relácii vyjadril aj k téme návrhu štátneho rozpočtu. Uviedol, že rozpočet rešpektuje prísnu finančnú disciplínu. “Pretože, ak sa pozrieme na deficit, plánujeme na rok 2018 historicky najnižší deficit vôbec, a to na úrovni 0,8 percenta. Rovnako nám klesá aj verejný dlh, ten už bude pod päťdesiat percent a ak sa porovnáme s inými krajinami eurozóny, tak sme na tom veľmi dobre z pohľadu verejného dlhu,“ zdôraznil Fico.

Dodal, že vláda má jasný plán, pokiaľ ide o vyrovnaný rozpočet. “Minister financií Peter Kažimír garantuje, že v roku 2020 máme vyrovnaný rozpočet, toto je náš plán a my ho aj dodržíme, pretože my, čo povieme, to aj dodržíme,“ povedal v diskusii Robert Fico.