Naša krajina žiadnych migrantov prijímať nebude, reagoval Babiš na prosbu Conteho

BERLÍN 15. júla (WebNoviny.sk) – Český premiér Andrej Babiš oznámil, že Česká republika nevyhovie žiadosti Talianska a neprijme žiadneho zo 450 migrantov, ktorých minulý týždeň zachránila rybárska loď v Stredozemnom mori a ktorí momentálne čakajú na povolenie vstúpiť do Európy.

Prijatie niektorých z nich je podľa jeho slov „cestou do pekla“ a len by motivovalo pašerákov s ľuďmi. „Naša krajina žiadnych migrantov prijímať nebude,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter politik s tým, že by sa plavidlám s migrantmi malo zabraňovať vo vylodení v Európe. „Musíme pomáhať migrantom v krajinách, odkiaľ pochádzajú, mimo hraníc Európy,“ uviedol v jednom zo svojich tweetov Babiš.

Taliansky premiér Giuseppe Conte požiadal v sobotu všetky členské štáty Európskej únie o pomoc s migrantmi, ktorých osud sa stal centrom ďalšej škriepky medzi Talianskom a Maltou o tom, kto ich má prijať. Na výzvu zareagovali Francúzsko, spomínaná Malta i Nemecko. Každý štát prijme po 50 z celkovo 450 migrantov.