NASA, MoMA, Google aj Burning Man: festival Sensorium predstaví významné osobnosti digitálnej kultúry

Sensorium – medzinárodný festival digitálneho umenia a kultúry sa vráti v nomádskej edícii 19. 8. – 7. 9. 2020. Naživo aj online spoznáte viac ako 20 domácich a zahraničných hostí. Sú známi aj z projektov pre NASA, MoMA New York či Google Arts & Culture, a mnohí boli ocenení festivalom Ars Electronica.

Organizátori program rozšírili na niekoľko dní a do piatich miest na Slovensku. Zúčastniť sa môžete mini konferencií, koncertov v centre Bratislavy aj participatívneho projektu teplovzdušnej galérie Museo Aero Solar. Program zmaže hranice medzi umením, technológiami a vedou, a ponúkne nové zážitky vo verejnom, fyzickom aj digitálnom priestore.

Aj vďaka partnerským organizáciám sa Sensorium tento rok predstaví v Trnave (v spolupráci s Lovely Experience), v Žiline (Fest Anča), v Banskej Bystrici (Stredoslovenská Galéria), v Košiciach (Art & Tech Days) a v Bratislave (SNG). Súčasťou programu sú aj PechaKucha Night Bratislava vol. 46, workshopy a audiovizuálne podujatie Sensorium: Beyond The Sound.

Festival sa prostredníctvom témy Nová senzibilita zameria na fenomény, ktoré sa týkajú nášho každodenného spolužitia s technológiami. Stavia sa naša spoločnosť k digitálnej revolúcii dostatočne aktívne, alebo sa skôr nechávame unášať prúdom? Aké dopady majú technológie na medziľudské vzťahy a životné prostredie? Stenčujú sa hranice medzi človekom a umelou inteligenciou?

Inštalácia Evelyn Benčičovej. Foto: SNG

Sensorium prvýkrát nielen v Bratislave

Na Trnavskom Nádvorí sa v spolupráci s festivalom Lovely Experience predstaví astrobiologička Michaela Musilová. Je riaditeľkou International Moonbase Alliance, projektu simulujúceho život na Marse a na Mesiaci. Doplní ju Irini Papadimitriou, kreatívna riaditeľka inovačného labu Future Everything. Vo svojej kurátorskej praxi skúma vplyv technológií na spoločnosť a kultúru, ako aj potenciál umenia poukazovať na súčasné výzvy.

Hranice animácie na festivale Fest Anča v Žiline rozšíria imerzívne prostredia a vizualizácie komplexných dát oceňovaného štúdia OUCHHH. Kontrastom im bude úspešná ilustrátorka a dizajnérka Ivana Palečková.

Exotické futuristky z kolektívu Hyphen-Labs sa venujú okrajovým oblastiam dizajnu od molekulárnej biológie až po počítačové hry. Ich pozoruhodné diela sa objavili aj na miestach ako Biely dom, SXSW či Sundance. V Košiciach v spolupráci s Art & Tech Days vystúpi aj výtvarný umelec Samuel Velebný so svojím projektom Road to Qatar.

Hlavnou hostkou programu banskobystrickej Stredoslovenskej Galérie bude Rachel Uwa, zakladateľka neformálnej medzinárodnej školy School of Machines, Making & Make-Believe. Mária Júdová predstaví VR trilógiu Kykeon, ktorý prepája témy šamanizmu a súčasnej spoločnosti. Kykeon bude vystavený ako site-specific inštalácia v jaskyni neďaleko Banskej Bystrice.

Dramaturgia večera v bratislavskej Berlinke vznikla v spolupráci s Luciou Stach Gregorovou a Michalom Čudrnákom zo Slovenskej národnej galérie. O budúcnosti komunikácie kultúrneho obsahu v online prednáške porozpráva Freya Murray, vedúca kreatívy v Google Arts & Culture. Digitálny dizajnér, stratég a žurnalista Lukáš Pilka priblíži, ako súčasné technológie presahujú do sveta výtvarného umenia. Súčasťou programu bude aj otvorenie inštalácie Artificial Tears od vizuálnej umelkyne Evelyn Benčičovej.

Sprievodný program zahŕňa aj Design Ethics workshop pod vedením štúdia Tactical Tech a online meet-upy s networkingovými aktivitami pre profesionálov z oblasti digitálnej kultúry.

Audiovizuálny program Sensorium: Beyond The Sound

V sobotu 29. augusta návštevníci lokácie v srdci Bratislavy zažijú audiovizuálnu performance z dielne Pjoniho a Jána Šicka, koncert živých cvrčkov v doprovode elektronickej hudby Saši Spačal, virtuózne sólo bicie Árona Portelekiho a vokálne meditácie projektu Line Gate. To všetko na pozadí poletujúcich oblakov inštalácie Ethereal Fleeting od švajčiarskeho umelca Lukasa Trunigera.

Všetky potrebné informácie vrátane podrobného programu nájdete na www.sensorium.is.

Hlavný partner:

Sensorium Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Festival Sensorium ďalej podporili Nadácia mesta Bratislavy, Bratislavská regionálna dotačná schéma a Nadácia Tatra banky, Goetheho inštitút Bratislava a Pro Helvetia.

Sensorium Festival je zároveň programovou súčasťou festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2020.

Záštitu nad podujatím prebrali primátor Hlavného mesta Matúš Vallo a starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová.

Prehľad programu:

19. 8. PechaKucha Night Bratislava Vol. 46 Sensorium Festival 2020 Special Edition

Nová Cvernovka, Bratislava

20. 8. Design Ethics Workshop – Tactical Tech

24. 8. Design Ethics Workshop – Tactical Tech 8. Sensorium festival 2020 X Lovely Experience

Nádvorie, Trnava

Michela Musilová, Irini Papadimitriou (Future Everything)

25. 8. Sensorium festival 2020 X Stredoslovenská galéria

Banská Bystrica

Rachel Uwa (School of MA), Mária Júdová

Inštalácia Kykeon (Mária Júdová & col.)

26. 8. Sensorium festival 2020 X Art & Tech Days

Tabačka, Košice

Hyphen-Labs, Samuel Velebný

27. 8. Sensorium festival 2020 X Fest Anča

Nová Synagóga, Žilina

OUCHHH, Ivana Palečková

28. 8. Sensorium festival 2020 X SNG

Berlinka, Bratislava

Freya Murray (Google Arts & Culture), Lukáš Pilka, Evelyn Benčičová, Lucia Stach Gregorová (SNG)

Inštalácia Artificial Tears (Evelyn Benčičová & col.) 28.8. – 30.8.

29. 8. Sensorium: Beyond The Sound

Bratislava

Saša Spačal, Line Gate, Áron Porteleki, Pjoni + Ján Šicko, Lukas Truniger

30. 8. Sensorium: Museo Aero Solar

Partizánska lúka, Bratislava

