NASA odložila štart rakety so sondou smerujúcej k Slnku, tesne pred odpálením sa objavil problém

MYS CANAVERAL 11. augusta (WebNoviny.sk) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) musel pre technický problém odložiť vyslanie rakety so sondou Parker Solar Probe k Slnku.

Štart rakety Delta IV spoločnosti United Launch Alliance sprevádzalo viacero komplikácií a na chvíľu ho museli pozastaviť. Úplne ho zastavili minútu a 55 sekúnd pred koncom odpočítavania po tom, ako sa objavil problém s tlakom hélia a na jeho vyriešenie v štartovacom okne nezostal dostatok času. Nový pokus o štart by sa mal uskutočniť v nedeľu o 3:31 miestneho času (9:31 stredoeurópskeho letného času).

Cieľom sondy, ktorá nesie meno po astrofyzikovi Eugeneovi Parkerovi z University of Chicago, je preskúmať elektrické a magnetické polia Slnka, jeho plazmu, energetické častice, ako aj zaznamenať slnečný vietor. Sonda by mala pritom vstúpiť do časti slnečnej atmosféry známej ako koróna a mala by sa k nej priblížiť na vzdialenosť, ktorá bude predstavovať štyri percentá vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou.To bude bližšie ako sa dosiaľ podarilo akémukoľvek inému stroju. Parker Solar Probe by mala počas svojej cesty k Slnku sedemkrát obkrúžiť planétu Venuša.