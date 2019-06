NASA otvára Medzinárodnú vesmírnu stanicu obchodu, sprístupní ju turistom

NEW YORK 7. júna (WebNoviny.sk) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje od roku 2020 povoliť turistické návštevy Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS).

Týmto krokom chce stanicu otvoriť turizmu a ďalším obchodným aktivitám. „NASA otvára Medzinárodnú vesmírnu stanicu obchodným príležitostiam a predáva tieto príležitosti tak, ako sme to ešte nikdy neurobili,“ vyjadril sa finančný šéf agentúry Jeff DeWit v New Yorku.

Voziť bude SpaceX a Boeing

Podľa zástupcu riaditeľa ISS Robyna Gatensa by každý rok smerovali na stanicu dve krátke misie s vesmírnymi turistami. Tí budú môcť na ISS cestovať až na 30 dní. Cena pobytu na obežnej dráhe Zeme bude pritom stáť 35-tisíc dolárov za noc (v prepočte približne 31-tisíc eur).

Za určovanie zloženia posádky budú podľa NASA zodpovedné súkromné podnikateľské subjekty, ktoré tiež zabezpečia, aby vesmírni turisti spĺňali zdravotné a výcvikové požiadavky pre let do vesmíru.

Na ISS bude turistov voziť americká kozmická loď, píše spravodajský portál BBC. NASA si najala dve spoločnosti – SpaceX Elona Muska, ktorá využije svoje kapsuly Dragon, a Boeing, ktorá buduje kozmickú loď Starliner.

Tieto spoločnosti budú pravdepodobne účtovať súkromným astronautom podobné poplatky, ako plánujú v prípade letov s astronautmi NASA, a teda takmer 60 miliónov dolárov za let (53 miliónov eur).

Nepretržite obývaná stanica

Prvý modul ISS sa dostal na obežnú dráhu Zeme v roku 1998. Od novembra 2000 je stanica nepretržite obývaná. Vôbec prvým vesmírnym turistom sa stal v roku 2001 americký podnikateľ Dennis Tito, ktorý za svoj výlet zaplatil Rusku zhruba 20 miliónov dolárov.

NASA v minulosti zakázala akékoľvek komerčné využitie vesmírnej stanice a zakázala astronautom, aby sa zúčastňovali na výskumoch za účelom zisku. Nové komerčné príležitosti, ktoré NASA oznámila v piatok, sú súčasťou úsilia smerujúceho k úplnej privatizácii ISS.

Americký prezident Donald Trump vlani zverejnil rozpočet, ktorý vyzýval na ukončenie vládneho financovania stanice do roku 2025. NASA nedávno oznámila, že do roku 2024 plánuje vyslať na Mesiac ľudskú posádku. Dostať by sa tam mala po prvý raz aj žena.