NASA sa pokúsi na Marse vzlietnuť s helikoptérou Ingenuity, prvé štarty sú naplánované už na apríl

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) oznámil, že sa pokúsi vzlietnuť so svojou helikoptérou na Marse najskôr 8. apríla. Ingenuity priletela na Červenú planétu vo februári spolu s roverom Perseverance.

Keďže to bude pokus o prvý poháňaný kontrolovaný let na inej planéte porovnateľný s prvým letom motorovým lietadlom bratov Wrightovcov, Ingenuity bude mať pri sebe kúsok z historického stroja.

Textil vo veľkosti poštovej známky

NASA v utorok odhalila, že na helikoptére je pripevnený kúsok textilu, veľký ako poštová známka, z ich prvého motorového lietadla Wright Flyer. Mušelín zo spodného ľavého krídla lietadla daroval NASA, na jej žiadosť, Carillon Historical Park v Daytone v Ohiu, domovskom meste bratov Wrightovcov. Kurátor Steve Lucht uviedol, že textil letel na Mars s povolením ich pranetere a prasynovca.

Prvý riadený let na svete pilotoval 17. decembra 1903 v Kitty Hawk v Severnej Karolíne Orville Wright. Bratia vtedy urobili dovedna štyri lety, pri ktorých sa striedali.

Kus dreva a textilu z Wright Flyera letel tiež v roku 1969 na Mesiac v rámci misie Apolla 11 s Neilom Armstrongom a textil z krídla sprevádzal aj Johna Glenna na orbitu pri lete v raketopláne Discovery v roku 1998. Obaja astronauti sú z Ohia.

Postupne bude naberať výšku

Takmer dvojkilogramová Ingenuity, ktorá je zatiaľ pripevnená k roveru, sa prvý raz pokúsi vyletieť v mimoriadne riedkom marťanskom vzduchu do výšky troch metrov. V priebehu mesiaca má helikoptéra naplánovaných zhruba päť letov, ktoré by mali byť čoraz vyššie a dlhšie. Helikoptéra by mala vzlietnuť neďaleko miesta pristátia Perseverance v kráteri Jezero.

Rover bude sledovať testovacie lety zo vzdialenejšieho miesta a následne odíde ďalej plniť svoju misiu, a teda hľadať dôkazy o predchádzajúcom mikrobiálnom živote a zbierať vzorky hornín.