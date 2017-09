NASA simulovala spolužitie osôb na Marse, po ôsmich mesiacoch sú známe prvé výsledky

HONOLULU 16. septembra (WebNoviny.sk) – Šesť subjektov psychologického výskumu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa po ôsmich mesiacoch dostane v nedeľu „na slobodu“ z pokusného zariadenia pod havajskou sopkou Mauna Kea.

Dve ženy a štyria muži tak ukončia experiment, z ktorého sa NASA chcela dozvedieť viac predovšetkým o vplyve dlhodobého spolužitia určitých konkrétnych typov osobnosti na atmosféru tímu, ktorý v budúcnosti poletí na Mars.

Ide už o piaty podobný pokus v havajskom zariadení NASA, ale prvý, počas ktorého sa zreteľ kládol najmä na správne vyváženie obsadenia misie vzhľadom na psychologický profil jej členov.

Osem mesiacov v karanténe

Účastníci experimentu žili osem mesiacov v úplnej karanténe v zariadení s rozlohou 111 metrov štvorcových, jedli prevažne sušenú konzervovanú stravu a akákoľvek ich komunikácia s okolitým svetom bola umelo opozdená o dvadsať minúť, čo je zhruba čas, ktorý potrebuje signál na to, aby sa dostal z Marsu na Zem.

Na tele mali všetci účastníci experimentu senzory, ktoré skúmali nespočetné množstvo ukazovateľov, vrátane ich nálady, aktuálnej blízkosti k iným členom posádky či výšky ich hlasu.

Členovia simulovanej misie na Mars museli pravidelne absolvovať rôzne starostlivo pripravené hry, pomocou ktorých si chceli psychológovia NASA overiť okrem iného poznatky o kompatibilite rôznych typov osobností.

Dôležitá odolnosť voči stresu

Výsledky ešte bude treba starostlivo zhodnotiť, ale minimálne jedna vec je podľa Kim Binsted, šéfky vedeckého tímu experimentu, jasná už teraz: Keď sa v tíme, ktorý je odkázaný na spolužitie, objaví nejaký konflikt, väčšinou má tendenciu sa iba prehlbovať.

Jedným z výstupov experimentu by preto mohol byť poznatok, že do reálneho tímu pre misiu tohto druhu je potrebné vybrať ľudí, ktorí sú dostatočne odolní voči stresovým situáciám, a dostatočne pragmatickí na to, aby ich dokázali spoločne riešiť.

Času na výber konkrétnych ľudí na reálnu misiu na Mars nemajú v NASA až tak veľa, ako by sa mohlo zdať. Prvá ľudská misia na Mars by sa totiž podľa aktuálnych plánov NASA mala uskutočniť najneskôr do roku 2030.