NASA zverejnila dátum návratu vesmírnej lode Crew Dragon

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) plánuje návrat vesmírnej lode Crew Dragon s astronautmi z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) na 2. augusta.

Presný čas a termín návratu Roberta Behnkena a Douglasa Hurleyho určia podľa počasia, uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter šéf NASA Jim Bridenstine.

Crew Dragon spoločnosti SpaceX priviezla Behnkena a Hurleyho na ISS koncom mája. Ich misia, ktorá bude úspešná až po ich bezpečnom návrate na Zem, je pre firmu i NASA obzvlášť dôležitá.

Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA zase vyslala svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy. Zároveň to bol vôbec prvý komerčný let, ktorý priviezol ľudí na ISS.

Vykonávali vedecké experimenty

Dvojica astronautov je na ISS spolu s americkým kolegom Christopherom Cassidym a Anatolijom Ivanišinom a Ivanom Vagnerom z ruskej agentúry Roskosmos. Za uplynulé dva mesiace astronauti vykonávali vedecké experimenty či vychádzali do vesmíru za účelom údržby stanice.

Ak to počasie dovolí, Behnken a Hurley nastúpia do Crew Dragon 1. augusta a deň budú pomaly klesať na Zem. Na druhý deň kapsula prejde atmosférou planéty a roztvorí padáky, ktoré zmiernia jej dopad do Atlantického oceána.

Misie s ľudskou posádkou

Ak bude návrat úspešný, vesmírna loď Crew Dragon bude oficiálne certifikovaná pre vesmírne misie s ľudskou posádkou.

Rozhodnutie NASA stanoviť termín návratu dvojice astronautov podľa televízie CNN naznačuje, že je SpaceX na ceste k druhej akcieschopnej misii Crew Dragon s posádkou, takzvanej Crew-1 naplánovanej na jeseň. Táto misia by mala priviezť na ISS troch amerických astronautov – Victora Glovera, Michaela Hopkinsa a Shannon Walker – a ich japonského kolegu Sóičiho Nogučiho z agentúry JAXA.

Lety s Crew Dragon spadajú pod nový model fungovania vesmírnych letov NASA. Úrad už totiž nebude vlastniť dopravné prostriedky, ktoré používa, ale bude si ich len prenajímať v rámci zmluvy so SpaceX.

Informácie pochádzajú z webstránky edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.