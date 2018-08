Nasadená sedmička Svitolinová stratila set v úvodnom kole US Open

NEW YORK 27. augusta (WebNoviny.sk) – Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová nasadená ako siedma postúpila do 2. kola na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku). V pondelňajšom stretnutí 1. kola zvíťazila za 92 minút 6:3, 1:6, 6:1 nad domácou Sachiou Vickeryovu.

Dvadsaťtriročná Svitolinová ešte vo svojej kariére nezískala grandslamovú trofej. Jej kariérnym maximom je štvrťfinálová účasť na tohtoročnom Australian Open. Do najlepšej osmičky sa dostala aj vo Wimbledone v rokoch 2015 a 2017.