Letecká spoločnosť AirSerbia bude do Moskvy opäť lietať len raz denne. Povedal to srbský prezident Aleksandar Vučič po kritike, že srbský národný letecký prepravca ignoruje krok Európskej únie (EÚ), ktorá zakázala lety do Ruska a profituje z vojny na Ukrajine.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu firma AirSerbia zdvojnásobila počet letov do ruského hlavného mesta a začala používať väčšie lietadlá, v ktorých je viac sedadiel.

Kritika od EÚ

Popri niektorých tureckých leteckých prepravcoch je AirSerbia jedinou európskou firmou, ktorá pokračuje v letoch do Ruska. To vyvolalo kritiku zo strany EÚ aj Ukrajiny.

„Srbsko je jediné v Európe s otvorenou oblohou pre Rusko,“ napísala na Twitteri námestníčka ukrajinského ministra zahraničia Emine Džaparovová. „Zarábať peniaze na (ukrajinskej) krvi je nedôstojné pre kandidátsku krajinu EÚ,“ uviedla.

Jeden let do Moskvy

Srbský populistický prezident konštatoval, že spoločnosť AirSerbia sa vráti k jednému letu do Moskvy denne po tom, čo sa jeho krajina stala terčom „honu na čarodejnice“.

S poukázaním na Turecko sa Aleksandar Vučič posťažoval, že „nikto sa nedotkne tých v NATO, ktorí sú čiastočne v Európe a čiastočne v Ázii, a majú 30-krát viac letov do Moskvy ako Srbsko“. Prezident nepovedal, kedy počet letov zredukujú. Na nedeľu mal prepravca AirSerbia do Moskvy naplánované dva lety.