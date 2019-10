Foto: Aj Nové Mesto mení parkovanie, športoví fanúšikovia už nezaparkujú

Bratislavská mestská časť Nové Mesto bude treťou mestskou časťou v Bratislave, ktorá od budúceho roka spustí pilotný projekt parkovacej politiky. Portál Nasadoprava.sk o tom informoval zástupca starostu Stanislav Winkler.

Systém rezidenčného parkovania bude komplexný, čiže plne integrovaný do celomestskej parkovacej politiky navrhnutej a schválenej bratislavskými poslancami. Proces regulovaného parkovania by sa mal spustiť začiatkom budúceho roka.

Bratislavské Nové mesto eviduje približne 45-tisíc obyvateľov, prihlásených na trvalý pobyt. Patrí medzi 3 najväčšie mestské časti Hlavného mesta. Aké množstvo ľudí v tejto časti skutočne žije a býva, sa zástupca starostu ani neodvážil odhadnúť. Veľa ľudí si byty prenajíma, pričom oficiálne majú trvalý pobyt inde. Prebýva tu aj veľa študentov, ktorí bývajú na internáte Mladá Garda.

Pilotný projekt sa spustí pri Tehelnom poli

Prioritne by sa malo začať v dvoch lokalitách, kde je situácia najhoršia. „V rámci Nového Mesta máme dve kritické lokality. Jednou je okolie Tehelného poľa a druhou Kramáre. Už v minulom volebnom období sme pripravovali pilotnú zónu v okolí zimného štadióna ohraničenú ulicami Trnavská-Bajkalská-Vajnorská. Na tohtoročnom júnovom zastupiteľstve sme sa rozhodli, že rozšírime pilotnú oblasť od Vajnorskej, Kukučínovej až po Šancovú ulicu,“ priblížil Winkler.

Dôvodom rozšírenia oblasti pilotnej zóny okolo zimného štadióna a kúpaliska je obava, že po spustení parkovacej politiky by sa autá iba presunuli na druhú stranu Vajnorskej ulice.

Keď sa dokončí táto centrálna časť, bude sa pokračovať v jej susedných oblastiach. S najväčšou pravdepodobnosťou bude nasledovať Račianska a Pionierska ulica.

Kapacita parkovacích miest určite stačiť nebude

V zóne Tehelné pole je 1500 parkovacích miest. Winkler uviedol, že koncept parkovacej politiky na rozdiel od Petržalky, nepočíta so žiadnymi voľnými parkovacími miestami pre nerezidentov.

Ak zastupiteľstvo návrh schváli, nerezidenti si za hodinu státia v čase od 8:00 do 18:00 počas pracovných dni zaplatia 1,50 eura.

„Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Bratislavy ráta so spoplatnením od 0,50 do 2,00 eur za hodinu státia. My si, samozrejme, uvedomujeme, že nie sme Staré Mesto a nie sme ani historické centrum, ale sme mestskou lokalitou v blízkosti centra“ odôvodnil návrh spoplatnenia zástupca starostu mestskej časti Nové Mesto.

,„Kapacita parkovania nie je dostatočná a ani dostatočná nebude, takže zavedením regulovaného parkovania nebude môcť parkovať každý kde chce. Cieľom je, aby sa postupne obmedzil a znížil počet prichádzajúcich áut do Bratislavy a vozidiel pohybujúcich sa v rámci mesta. Peniaze, ktoré sa vyberú na parkovnom, investujeme do rozširovania počtu parkovacích miest, úpravu chodníkov či ciest,“ vysvetľuje Winkler.

Spustením rezidenčného parkovania si už obyvatelia s trvalým pobytom nebudú môcť od mestskej časti prenajímať konkrétne parkovacie státie, za ktoré si ročne priplácali a bolo určené výhradne pre majiteľa vozidla.

O dodržiavanie pravidiel sa bude starať mestská polícia v spolupráci s pracovníkmi Novomestskej parkovacej spoločnosti. Na základe evidenčného čísla vozidla budú kontrolovať, či má vozidlo povolenie parkovať alebo zaplatené státie.

Obyvateľov čaká registrácia a platba za ročné parkovanie

Obyvatelia s trvalým bydliskom v bratislavskom Novom Meste sa budú musieť registrovať buď online alebo osobne na Miestnom úrade. Následne dostanú parkovaciu kartu.

Počet rezidentských kariet v pilotnej zóne bude obmedzený na maximálne tri pre jednu domácnosť. Výška poplatkov za prvé, druhé a tretie motorové vozidlo bude známa až po schválení návrhu.

Novomešťania bývajúci mimo pilotnej zóny budú mať možnosť zakúpenia bonusovej karty, ktorá im umožní parkovanie v pilotnej zóne.

Rezident, ktorý má k dispozícii služobné vozidlo na súkromné účely, si bude môcť bez problémov vybaviť parkovaciu kartu a parkovať v mieste svojho bydliska.

Firmy a spoločnosti, ktoré majú svoje sídla v lokalite okolo Tehelného poľa, si budú môcť vybaviť na jedno vozidlo abonentskú kartu.

Winkler je presvedčený, že takto nastavený systém parkovania celkom určite postupne vytlačí množstvo parkujúcich áut z mestskej časti, ľudia začnú viac využívať mestskú hromadnú dopravu alebo iné formy dopravy.

Vyčistí sa verejný priestor a mesto ešte zarobí

Náklady na spustenie parkovacej politiky, ako dopravné značenie, maľovanie modrých vodorovných čiar, sprevádzkovanie automatov či aplikácie, nevyhnutných na výber parkovného, pôjdu z rozpočtu mestskej časti. Magistrát Hlavného mesta jej následne preplatí časť výdavkov.

„Už dnes máme pripravený finančný plán, kde sú presne vyčíslené náklady a výnosy, zatiaľ však nechcem hovoriť o konkrétnych číslach, pokiaľ návrh neschvália miestni poslanci,“ hovorí Winkler.

Winkler podotkol, že plán je nastavený tak, aby bolo zavedenie parkovacej politiky ziskové do konca prechodného obdobia, teda do 30. apríla 2021.

Zástupca starostu tiež dodal, že cieľom nie je zarábať na rezidentoch. Cieľom je motivovať ľudí, ktorí v Novom Meste bývajú a nemajú zriadený trvalý pobyt, aby sa na trvalý pobyt prihlásili. Nerezidenti budú platiť hodinové parkovné.

Parkovacia politika prinesie aj čistejší verejný priestor, reguláciu vozidiel prichádzajúcich do mesta, zamedzenie parkovania na chodníkoch či zelených plochách, ako aj utlmenie počtu vozidiel pohybujúcich sa po Bratislave.

Nobelova ulica – parkovací horor v priamom prenose

Nobelova ulica, kde v posledný rokoch postavili tri bytové domy, ktoré situáciu s parkovaním rapídne zhoršili. Táto lokalita nebola ani do dnešného dňa nie je dimenzovaná na taký počet áut, aký tu dnes parkuje. Otázne však je, ako je možné, že bez vybudovania nových parkovacích miest, developer dostal stavebné povolenie.

„Parkovanie v mestskej časti Nové Mesto – Dimitrovka je hotová katastrofa. V mestskej časti bývam viac ako 3 roky, ale obyvateľkou Nového mesta som viac ako 17 rokov. Na Nobelovej ulici postavili 3 obytné domy s viac ako 300 bytmi, ale neadekvátne k tomu postavili parkovacie miesta. Z toho asi 3/4 parkovacích miest predali za vysokú sumu. Človek ak nemá na kúpu parkovacieho miesta tak ma smolu. Deň čo deň krúži po sídlisku a hľadá voľné miesto. Veľa krát zaparkuje aj mieste kde by nemal. Policajti rozdávajú vo veľkom papuče a ľudia často platia pokuty. Nikoho problém nezaujíma, ani policajtov, ani našich poslancov, kde obyvatelia majú svoje autá zaparkovať. Veľmi by som uvítala keby pani poslanci promptne riešili danú situáciu a nie osádzali nové zákazkové značky, ako teraz osadili na Podnikovej ulici,“ informovala obyvateľka dotknutej lokality Martina.

Fatálnu situáciu si Miestny úrad uvedomuje, preto tu plánuje vybudovať tri parkoviská s kapacitou približne 80 miest. Dve by mali byť priamo na Nobelovej a tretie na Podnikovej ulici. Parkoviská budú na pozemkoch, ktoré mestská časť odkúpila od Istrochemu.

Ako rýchlo by mohli v tejto lokalite vzniknúť nové parkovacie možnosti pre občanov, však zatiaľ Winkler nešpecifikoval. Zástupca starostu uviedol, že na jedno parkovisko už Nové Mesto rozbehlo stavebné konanie, na druhé pripravuje projekt. Prvé plánované parkovisko by mohlo byť dokončené do konca roka.

Starosta Nového Mesta požiadal Magistrát o zverenie pozemkov pred budovou Vernosť, na ktorých by sa vybudovali ďalšie parkovacie miesta.

„Snažíme sa zaregulovať výstavbu v lokalite Dimitrovka. Dokončujeme územný plán zóny Nobelova-Vajnorská. Pripravujeme vyhlásenie stavebnej uzávery. Pravdou je, že statická i dynamická doprava je tam neúnosná,“ uzavrel zástupca starostu Winkler.