Ak Pellegriniho vláda nesplní sľub o znížení cestnej dane, protesty autodopravcov sa môžu obnoviť

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) trvá na svojej požiadavke z protestnej akcie na zníženie dane z motorových vozidiel približne o 50 %. Pre agentúru SITA to v stredu povedal podpredseda UNAS Stanislav Skala v súvislosti s rokovaním o tejto téme, ktoré by sa malo konať vo štvrtok na Ministerstve financií SR aj s účasťou Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia.

Ak vláda nesplní svoj sľub o znížení cestnej dane pre kamiónovú dopravu, UNAS podľa Skalu môže obnoviť svoj nedávny protest, ktorý trval sedem dní do pondelka 13. januára.

O nižšej dani rokujú aj v Česku

Významným podnetom pre ďalšie rokovanie o znížení dane z motorových vozidiel je pre UNAS tá istá požiadavka českého Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia.

„Českí autodopravcovia aktuálne rokujú s predsedom ich vlády o možnom znížení cestnej dane, a to je česká daň nižšia ako slovenská. Nevýhodné podmienky sú spoločné,“ uviedol Skala v stanovisku po telefonickom rozhovore s generálnym tajomníkom českého združenia autodopravcov Vojtěchom Hromířom. Ten v rozhovore so zástupcom UNAS povedal, že problémy autodopravcov sú rovnaké na Slovensku aj v Čechách.

Požiadavku UNAS na pokles cestnej dane o polovicu podporil aj ČESMAD Slovakia. To by však znamenalo výpadok príjmov v štátnom rozpočte približne 35 až 40 miliónov eur.

Minister financií SR Ladislav Kamenický neskôr navrhol autodopravcom zníženie tejto dane pre kamiónovú dopravu v priemere o 12,5 %, čo by stálo zhruba do 10 miliónov eur. Rezort financií má spolu s autodopravcami do štvrtka navrhnúť rôzne varianty možného zníženia dane z motorových vozidiel.

Dopravcovia si registrujú autá v zahraničí

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní viacerých členov vlády s autodopravcami v pondelok 13. januára prisľúbil nižšiu daň z motorových vozidiel, aby bola porovnateľná s okolitými krajinami v rámci visegrádskej skupiny V4. Rozsah zníženia tejto dane neuviedol. Sadzby dane z motorových vozidiel v SR po zjednotení v roku 2015 sú podľa premiéra jedny z najvyšších v regióne.

„A preto spôsobujú aj primeranú veľkú záťaž fixných nákladov každý rok bez ohľadu na to, či dané vozidlo najazdí tritisíc kilometrov alebo stotisíc kilometrov,“ povedal Pellegrini.

Prisľúbil, že do štvrtka 16. januára minister financií so svojimi odbornými útvarmi a so zástupcami autodopravcov pripravia také alternatívy zníženia sadzieb dane z motorových vozidiel, aby boli konkurencieschopné v rámci V4.

„Ukazuje sa nám, že vzhľadom na vysoké fixné náklady si mnohí dopravcovia svoje vozidlá registrujú v zahraničí, kde sú cestné dane nižšie. Je pre nás dôležité, aby sa tieto autá vrátili naspäť a to možno spôsobí aj výrazné zníženie daňových sadzieb,“ uviedol predseda vlády. Vláda chce podľa neho schváliť zníženie dane v prípade dohody o finálnej verzii úpravou príslušného zákona ešte do volieb koncom februára.