Aktivisti vyzývajú Národnú diaľničnú spoločnosť na pokračovanie výstavby obchvatu Prešova

Aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Náš Prešov v pondelok vyzvali Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS), aby konala vo veci výstavby druhej etapy obchvatu mesta Prešov.

Ako uviedli na pondelkovom brífingu, Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) im potvrdil, že NDS zatiaľ ministerstvu financií neoznámila zverejnenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti severného obchvatu Prešova.

Nevypracované hodnotenie

Ako uviedol predseda OZ Náš Prešov René Polačok, podľa stanoviska ÚHP hodnotenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti výstavby druhej etapy severného obchvatu Prešova, zatiaľ vypracované nebolo.

„Ministerstvo financií hodnotí štúdie uskutočniteľnosti do 30 kalendárnych dní od oznámenia o ich zverejnení investorom v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. NDS zatiaľ ministerstvu financií neoznámila zverejnenie aktualizácie štúdie uskutočniteľnosti severného obchvatu Prešova s náležitosťami podľa nariadenia vlády. Povinnosť vypracovať hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti tak ministerstvu financií zatiaľ nevznikla,“ citoval stanovisko ÚHP z 15. júla Polačok, podľa ktorého si tak NDS nesplnila povinnosť a ÚHP nemá čo hodnotiť.

Odkladanie výstavby

Podľa členov združenia pritom NDS už aktualizáciu CBA analýz zverejnila začiatkom júla, no zatiaľ nedala k dispozícii ÚHP a ministerstvu financií.

„Keď sme sa rozprávali o tom, že v auguste má byť vyhlásená súťaž a minister dopravy povedal, že do konca leta to chcú uskutočniť, tak podľa týchto tvrdení by to bolo nerealizovateľné,“ dodal člen združenia Ján Benko s tým, že odkladanie výstavby prináša aj zdražovanie celého projektu.

Narastie počet vozidiel

Občianski aktivisti sa minulý týždeň stretli s veľvyslancom Poľskej republiky na Slovensku Krzysztofom Strzałkom, ktorý im poskytol poľské dopravné dáta. Ako dodal Benko, podľa nich po dobudovaní poľských rýchlostných ciest v rámci Viac Carpatia narastie počet vozidiel smerom na Slovensko o 20-tisíc denne. Nie sú v tom pritom podľa Benka ale zarátané údaje z Bieloruska či Maďarska, ktoré počty ešte navýšia.

„Dáta ukazujú, aké veľmi dôležité je začať s budovaním celej R4,“ skonštatoval Benko s tým, že najlepším a najrýchlejším riešením výstavby by bola forma PPP projektu. Podľa ďalšieho člena OZ Náš Prešov Jána Fecka aktivisti plánujú pripraviť materiál, ktorý posúdi zdravotné riziká cestnej dopravy na celej trase budúcej rýchlostnej cesty R4. „Tento materiál bude slúžiť aj pre Európsku komisiu, na ktorú sa prípadne obrátime,“ dodal Fecko.

Petícia s tisíckami podpisov

Občianski aktivisti odovzdali v máji na ministerstvách dopravy a financií petíciu s 4 325 podpismi, v ktorej žiadajú urýchlenie výstavby druhej etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova a následne jej pokračovanie až k hranici s Poľskom.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj Národnú diaľničnú spoločnosť.